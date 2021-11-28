«Транспорт Верхневолжья» сообщил об изменении расписания движения на трёх маршрутах Твери

Три маршрута изменят своё расписание. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

«Транспорт Верхневолжья» на своей страничке в соцсети сообщил, что с 1 декабря по просьбам пассажиров меняется расписание движения двух автобусов и на одном маршруте вводятся дополнительные укороченные рейсы.

Так, на маршруте №52 «Речной вокзал – Конечная улица» появятся дополнительные укороченные рейсы. Автобусы будут курсировать на участке «Никольское – Борихино Поле – бульвар Ногина – улица Софьи Перовской – Тверской проспект – площадь Капошвара – железнодорожный вокзал». Два автобуса будут совершать 11 рейсов в день.

Расписание автобусов №177 «Лебедево – Дачи» меняется под график работы промышленных предприятий.

Время работы маршрута №211 «Мигалово – Савватьевское шоссе» будет продлено: последние полные рейсы будут отправляться от Савватьевского шоссе в 22:52 по будням и в 21:38 по выходным дням. Из Мигалово последний рейс будет отправляться в 22:50 по будням, в 22:42 по выходным дням.

С расписанием всех автобусов можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области.