Ей уже 90 лет: Как живёт бабушка, помогавшая раненым пассажирам «Невского экспресса» в Тверской области

Елена Михайловна рассказывала нашему корреспонденту, что молится за погибших... На этом фото ей еще и 85 лет нет. Фото: Алексей Косоруков.

Поздним пятничным вечером 27 ноября 2009 года произошла катастрофа, холодным ужасом отдавшаяся в сердцах миллионов жителей нашей страны. Из-за подрыва рельсов на перегоне Алешинка - Угловка в Бологовском районе, ближе к границе Тверской и Новгородской областей, искорежило несколько вагонов скоростного поезда № 166 «Невский экспресс». В нем из Москвы в Санкт-Петербург ехало больше 600 человек. 28 погибли (несколько не сразу, а позже, в больнице). Еще 130 получили ранения. Они были в шоке, словно в аду.

Первыми из журналистов на месте катастрофы оказались корреспонденты «КП»-Тверь». Но ещё раньше на помощь пострадавшим пришла путевая обходчица, пенсионерка Елена Михайловна Голубева - бабушка Лена…

Одно из первых фото с места катастрафы. Фото: Юлия Загарский и Карина Михайлова

Ее небольшой домик - дом путевого обходчика - стоял недалеко от путей, где сдетонировала под поездом бомба.

Елена Михайловна потом рассказывала «КП»-Тверь», как покореженные взрывом вагоны чудом не влетели в её жилище. Один из них упёрся в земляной вал в нескольких метрах от стены дома бабушки Лены.

Она тогда справилась с подкатывавшей паникой и начала помогать чем могла первым пострадавшим: предоставила им свой дом, отдала все теплые вещи, которые нашла, по мере сил перевязывала раненых пассажиров… Кто-то из них приходил в домик сам, а кого-то приносили на руках. Сторожка оказалась единственным местом, где люди могли обогреться.

После теракта РЖД оперативно построило бабушке Лене новый дом в стороне от железной дороги, в посёлке Лыкошино. Туда она и переехала.

Потом редакция «КП»-Тверь» справлялась о здоровье Елены Михайловны и старалась помочь ей. А нашему корреспонденту стало известно, что бабушка часто молится за погибших и пострадавших в тот страшный вечер…

Мы решили узнать, как сейчас поживает Елена Михайловна. Жива ли? Как-никак в этом году ей исполнилось 90 лет.

Возраст сказывается. На этом фото Елена Михайловна - со своей внучкой и дочерью. Фото: Василий ХОДАРЕВ

До родственников дозвониться не удалось, зато нам сообщили добрые вести о бабушке в администрации Валдайского сельского поселения Бологовского района. Она расположена в том самом поселке Лыкошино.

- Бабушку Лену хорошо знаем, она жива, чувствует себя более-менее нормально, - заверили нас в администрации. - Конечно, здоровье уже не то, возраст сказывается: 90 лет все-таки. Она практически уже не выходит из дома. Но за ней ухаживают две ее дочери, а также внучка, которые также у нас тут живут. Так что все хорошо.

Подробности (в том числе видео с места катастрофы) о том теракте смотрите здесь.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

33 бригады «Скорой помощи» из Тверской области и 10 бригад из Новгородской области, 300 сотрудников правоохранительных органов, 69 спасателей МЧС работали тогда на месте катастрофы.

Распространялась информация, что теракт был совершен «кавказскими моджахедами» по приказу известного полевого командира боевиков.

В мае 2012 года Тверской областной суд вынес приговор в отношении задержанных террористов и их пособников, виновных в гибели и ранениях десятков пассажиров «Невского экспресса». Из 10 человек четверых осудили пожизненно. Шестерым дали до 7-8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, следствием была установлена причастность к теракту ещё семи лиц. В ходе проведения спецоперации со 2 по 5 марта 2010 года в селе Экажево республики Ингушетия они оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены.