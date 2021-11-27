12 лет назад в Тверской области был взорван поезд «Невский экспресс»: трагедия в воспоминаниях очевидцев

Одно из первых фото с места крушения «Невского экспресса» 27 ноября 2009года, сделанное журналистом «КП». Фото: Карина МИХАЙЛОВА

27 ноября 2009 года. Хмурый холодный осенний вечер. Граница Тверской и Новгородской областей. Железнодорожный перегон между станциями Лыкошино и Ерзовка. Из Москвы в Питер со скоростью 200 километров в час мчится скорый "Невский экспресс". На часах 21:36 - в этот момент 653 пассажира поезда превратились в жертв теракта. Сработала заложенная под рельсы террористами семикиллограмовая бомба. 130 человек получили ранения разной степени тяжести, 28 человек погибли.

33 бригады «Скорой помощи» из Тверской области и 10 бригад из Новгородской области, 300 сотрудников правоохранительных органов, 69 спасателей МЧС -работали тогда на месте катастрофы. Одними из первых на место взрыва прибыли и корреспонденты "Комсомольской правды".

Позже журналисты «КП» много и подробно освещали эту трагедию. Встречались с родственниками жертв, несколько раз были в гостях у путевой обходчицы Елены Михайловны Голубевой, бабушки Лены, первой спасительницы людей из раскореженных вагонов. Именно в ее домик - единственный на путях, несли тогда раненых, там же пытались оказать первую помощь. Работали мы и на судебном процессе над террористами.

В мае 2012 года коллегия тверских судей приговорила четырех террористов к пожизненному лишению свободы. Еще шестеро получили от 7 до 8 лет строгого режима.

Публикуем выдержки из текстов корреспондентов «КП» разных лет.

Репортаж с места в ночь теракта 27 ноября 2009 года:

«Сильнее всего пострадали два последних вагона. Вагон под номером один (нумерация была с хвоста), уже даже не вагон, а груда сплющенного металла, лежал на боку. Повсюду россыпь стекла, выбитые двери купе и тамбуров, подножки... Много разбросанных вещей и бутылок с водой...

Медики сюда добрались одними из первых, часа через полтора - два после взрыва. Первого пострадавшего в ЦРБ Бологого привезли около часа ночи. Но он умер.

- Вот видите, вагон искореженный. Это вагон-ресторан, после крушения он стал сильно дымиться. А под вагоном лежал мужчина. Медики кинулись ему на помощь, - покачивая головой, рассказывает путейский рабочий Илья Алексеев. - Он орал что есть мочи, пытался самостоятельно выбраться из-под махины, но правая нога была зажата. Врачи, видно, решили, что нельзя медлить, и стали готовиться к операции на месте. Обкололи ногу, кто-то влил парню водку или самогон, и ногу стали пилить. Я не выдержал и ушёл.

Молодой человек скончался по пути в больницу.»

Из репортажа от морга в Твери 29 ноября 2009 года:

«В морге 4 городской больницы находилось 24 тела, и останки одного или более человек.

-Ни пол, ни возраст останков не определен. Если потребуется, будет проведена генетическая экспертиза останков, - заверил начальника пресс-службы главного управления МЧС России по Тверской области Кирилл Невский.

В настоящее время от морга начали отправлять машинами тела к местам захоронений. Самостоятельно вывозить погибших родственникам не разрешили. Все 71 человек, оформляют заявки на транспортную доставку. Жителя Тверской области 51-летнего мужчину из Удомли опознать удалось. Тело также находится в морге Твери».

Из воспоминаний и.о. начальника отделения Госпожнадзора по городу Бологое Юрия Митрофанова, записано в первую годовщину трагедии в 2010 году. В ночь трагедии он был оперативным дежурным и одним из первых прибыл на место катастрофы:

«Первый звонок от пострадавших поступил, наверное, минут через 10 после подрыва. Звонила женщина с мобильного телефона, она была в панике, речь путаная. Сказала, что два последних вагона упали, что все в дыму, что она не понимает, что происходит. Мы попросили сообщить координаты, но пояснить даже приблизительно местонахождение поезда она не смогла. Через несколько минут позвонила еще одна женщина, которая сказала, что поезд точно проехал Бологое. Мы сразу же стали обзванивать все железнодорожные службы. Потом связь с пассажирами пропала. Мы дали нашим отрядам приблизительную ориентировку. Поехали пожарные бригады из Бологого и Березайки. Сразу же сообщили медикам. Никаких цифр по пострадавшим у нас на тот момент еще не было».

Из интервью с пострадавшем в теракте Алексеем Веселовым, записано по время процесса над террористами в суде Твери в 2012 году.

«Помню все как в тумане… Сумятица, темно, страшно, кровь... Мы искали выживших. Помню, как в темноте увидел лежащее на земле тело. Подскочил, нащупал шею, стал проверять пульс… Посветил мобильником и только тогда увидел, что у мужчины полголовы снесено взрывом».

В зале суда в Твери во время процесса над террористами в 2012 году. Фото: Алексей КОСОРУКОВ

Из комментария журналистам следователей СУ СК РФ в день вынесения приговора 22 мая 2012 года виновным в подрыве «Невского экспресса»:

«Следствием и судом установлено, что подрыв «Невского экспресса» совершила банда, возглавляемая Александром Тихомировым, известным как "Саид Бурятский. Всего в состав вооруженной группы входило порядка 20 человек, прошедших спецподготовку и имеющих опыт ведения боевых действий.

В частности, у братьев Картоевых были обнаружены видеозаписи учебных фильмов по переделке мобильных телефонов, с помощью которых приводят в действие взрывные устройства. А у Зелимхана Аушева был найден уже собранный телефон с подсоединенными проводами и детонатором, идентичный тому, который был обнаружен на месте подрыва "Невского экспресса".

В доме у боевиков также было найдено большое количество огнестрельного оружия и компонентов взрывных устройств, в том числе и пистолет-пулемет «Кедр» с соответствующей маркировкой, которая была нанесена на магазин от пистолета, обнаруженный на месте подрыва "Невского экспресса".

Из интервью к 10-летию годовщины трагедии в 2019 году с 88-летней бабушкой Леной (Еленой Михайловной Голубевой): «О том дне никогда не забываю. И всегда молюсь за погибших и пострадавших».

Бабушка Лена. Фото: Алексей КОСОРУКОВ