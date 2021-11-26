Медвежий воркаут: Центр спасения медвежат показал, как косолапые малыши осваивают «тренажер» в Тверской области

Ребята - на тренировке. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот/скриншот

Расположенный в Торопецком районе Центр спасения медвежат-сирот, замечательное детище биолога с мировым именем, «медвежьего папы» Валентина Пажетнова, выложил в своем паблике очередное видео с косолапыми малышами. На нем медвежата-братья Бантик, Тиша и Остап начинают осваивать специально созданный тренажер - можно сказать, турник.

Ролик был снят 20 марта. Бантик, Тиша и Остап там активно занимаются прямо каким-то медвежьим воркаутом в младшей возрастной группе. Лазают и пробуют на вкус сделанный из тонких бревнышек турник.

Сейчас запечатленные в ролике косолапые пушистые крохи уже готовятся к зиме на воле, в дикой природе. В этом году именно с них сотрудники центра в середине сентября открыли «выпускной сезон-2021». Окрепшие и изрядно подросшие за весну и лето братья Бантик, Тиша и Остап были возвращены в родные края - в Кировскую область. Их выпустили в лес в Опаринском районе на территории природного заказника «Былина».

Дорога до Кировской области, где их нашли оставшимися без матери малютками и привезли в центр Пажетновых в Верхневолжье, составила более 1,5 тысячи км.

- Первые выпускники хорошо перенесли такое долгое путешествие, - сообщили тогда сотрудники Центра спасения медвежат-сирот в соцсети.

В конце сентября в дикую природу были возвращены и карельские медвежата Савва и Северина. Брат и сестра были выпущены на территории госзаказника регионального значения «Толвоярви» в Карелии.

Еще одни знакомцы всех, кто следит за пабликом центра, медвежата Нея, Волга и Межак, были выпущены в природу также в конце сентября в родных краях - на территории охранной зоны Государственного природного заповедника «Кологривский лес» в Костромской области.

Сотрудники центра регулярно выходят на связь с заповедниками и министерствами природных ресурсов регионов, где выпускают взращенных медвежат. Отслеживают судьбу своих воспитанников.

Как сообщали сотрудники центра, в этом году никаких эксцессов с выпущенной на волю косолапой молодежью, к счастью, не зафиксировано.

СПРАВКА «КП»

Центр спасения медвежат-сирот действует по прекрасно зарекомендовавшей себя методике, выработанной его основателем, доктором биологических наук, заслуженным экологом России Валентином Пажетновым совместно с супругой Светланой Ивановной, тоже биологом. Они проводили многолетние исследования по формированию поведения у медвежат, оставшихся сиротами.

Проведенные исследования показали, что у медвежат при правильном подходе последовательно к шести-семи месяцам формируются все формы поведения в дикой природе. Этот процесс идет без подражания или научения матерью-медведицей, на основе врожденных инстинктов.

Центр возвращает медвежат в дикую природу в возрасте восьми-девяти месяцев, то есть в сентябре-октябре, учитывая, что они рождаются обычно с конца декабря на протяжении января.

Про «медвежьего папу», невероятного человека огромной души Валентина Пажетнова читайте здесь. К несчастью, он трагически ушел из жизни в начале этого лета.

Светлая память Валентину Сергеевичу. Дело его живет.