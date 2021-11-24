Убийства, терроризм, наркотики: Тверская область на 22-м месте в России по интенсивности преступности

За девять месяцев в регионе зарегистрировано 15 650 преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральная прокуратура РФ опубликовала подробную информацию по ситуации с криминалом в регионах России. Прокуроры собрали статистику преступлений, зарегистрированных с января по сентябрь 2021 года.

Судя по этим данным, в Тверской области обстановка неспокойная. За девять месяцев текущего года в нашем регионе было зарегистрировано 15 650 преступлений. В рейтинге, составленном Генпрокуратурой по абсолютному числу преступлений в регионах, мы попали на 33-е место (среди 85 субъектов РФ).

Но, поскольку данный рейтинг не очень объективен (ведь число жителей в регионах разное), «КП»-Тверь» произвела альтернативное ранжирование: по количеству преступлений, приходящихся на одного жителя области. Такой параметр называется интенсивностью преступности. Мы использовали данные Генпрокуратуры и сведения Росстата о числе жителей субъектов Федерации на 1 января 2021 года.

Что ж, дела ещё хуже: по количеству преступлений, приходящихся на одного жителя, мы заняли 22-е место в стране. В Тверской области на одного человека совершается 0,0126 преступления. Или 12,6 преступлений на каждую тысячу жителей.

УБИЙСТВА И ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

С января по март в Тверской области было зарегистрировано 67 убийств и покушений на убийство. И 23 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В общей статистике преступлений смерти от рук других людей занимают у нас 0,6%.

ТЕРРОРИЗМ

За девять месяцев в регионе было совершено 12 террористических преступлений (почти 0,8% от общего числа преступлений) и выявлено четыре человека, совершивших такие преступления.

Об одном из них писала «КП»-Тверь»: 1 апреля сотрудники ФСБ задержали в Тверской области террориста запрещённой в России группировки «Исламское государство». Уроженец одной из стран Центральной Азии планировал теракт на объекте топливно-энергетического комплекса. К счастью, силовики успели сработать на опережение. При задержании террорист открыл пальбу и был убит. В его доме обнаружили готовое взрывное устройство, детонатор, огнестрельное оружие.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

723 преступления, связанных с оборотом всевозможного наркотического зелья, зарегистрировано в регионе за 9 месяцев. Это 4,6% от общего количества преступлений. Правоохранители изловили 243 человека, участвовавшего в изготовлении и распространении наркотиков.

ОСОБО ТЯЖКИЕ И ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В целом тяжких и особо тяжких преступлений в регионе было совершено 3997.

Особо тяжкие преступления - это умышленные злодеяния, за которые полагается свыше десяти лет лишения свободы. Уголовный кодекс содержит более 30 статей, содержащих составы таких преступлений. В первую очередь это, конечно, убийство, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц или повлекшее смерть потерпевшего, незаконное хранение наркотиков и другие.

С января по сентябрь 2021 года в Тверской области было совершено 452 особо тяжких преступления и выявлено 250 человек, совершивших такие преступления. Особо тяжкие занимают почти 3% от общего числа преступлений, совершённых в Тверской области.

Тяжких преступлений, за которые полагается до 10 лет лишения свободы, у нас было совершено 3545. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вовлечение родителями своих детей в преступность, незаконное приобретение оружия, хищение наркотиков, взятки, полученные должностными лицами в значительном размере, и другие.

В совокупности тяжкие и особо тяжкие преступления составляют чуть больше четверти, а именно 25,5% от всех преступлений.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди всех регионов-соседей интенсивность криминала выше, чем у нас, только в Новгородской области:

Новгородская область - 16-е место (8225 преступлений)

Тверская область - 22-е место (15 650 преступлений)

Вологодская область - 31-е место (13467 преступлений)

Смоленская область - 34-е место (10561 преступление)

Псковская область - 44-е место (6342 преступления)

Ярославская область - 51-е место (12101 преступление)

Московская область - 76-е место (55977 преступлений)