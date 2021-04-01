Видео задержания террориста ИГ*, планировавшего теракт на объекте топливно-энергетического комплекса в Тверской области: видеосъёмку обнародовала ФСБ

Дом боевика, в котором он готовил взрывчатку для теракта. Фото: стоп-кадр с видео ФСБ РФ

Опубликовано видео задержания 1 апреля сотрудниками ФСБ в Тверской области террориста запрещённой в России группировки «Исламское государство». Боевик планировал теракт на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.

На оперативной съёмке запечатлено жилище террориста, где он изготавливал взрывчатку. Это довольно большой одноэтажный частный дом, который снимает с высоты коптер. В окнах видны вспышки выстрелов.

Вспышки от выстрелов. Фото: стоп-кадр с видео ФСБ РФ

В помещениях, куда после перестрелки входят бойцы ФСБ, беспорядок, ободранные местами обои. На стене одной из комнат висит флаг ИГИЛ. На полу - обрез двуствольного охотничьего ружья, из которого, вероятно, и стрелял боевик, а также два молитвенных коврика. Один из них располагается перед флагом запрещённой террористической группировки.

В той же комнате лежит тело самого застреленного террориста. Лица на видео не показывают.

Обрез, из которого, вероятно, стрелял боевик. Фото: стоп-кадр с видео ФСБ РФ

В помещении силовики нашли патроны, мобильный телефон-детонатор с проводом и металлические болты, которые террорист использовал как средство поражения в конструкции своей взрывчатки. Обнаружена была и готовая бомба. На видео запечатлено, как с ней работает робот-манипулятор.

Разминирование бомбы. Фото: стоп-кадр с видео ФСБ РФ

Напомним, силовики, при непосредственном участии сотрудников УФСБ по Тверской области, взяли террориста в собственном доме 1 апреля 2021 года. Игиловец - уроженец Центральной Азии, но с паспортом гражданина РФ. Дома он организовал лабораторию, чтобы синтезировать взрывчатку. В процессе штурма силовиками его дома, он открыл пальбу и был убит ответным огнём. Никто из сотрудников правоохранительных органов при этом не пострадал.

По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещённая в России террористическая группировка