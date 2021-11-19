Мигранты заплатили Тверской области 454 миллиона рублей налогов и стали реже нарушать закон

Строительство - одна из отраслей, где чаще всего трудятся мигранты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия на некоторое время закрыла границы. Нарушителей-нелегалов было невозможно депортировать восвояси, приходилось изыскивать пути для их легализации в стране. Ситуация в миграционной сфере была непростой. К тому же новый поток мигрантов начал прибывать в Тверскую область весной 2021 года с возобновлением авиаперевозок.

Чтобы проконтролировать положение, с 11 по 18 октября в регионе прошёл второй этап операции «Нелегал-2021». Об итогах операции 19 ноября журналистам рассказали на пресс-конференции в Управлении МВД по Тверской области.

Пресс-конференцию провело руководство Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области. Фото: Виктория ТУШКОВА

СКОЛЬКО В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ МИГРАНТОВ

Сейчас на миграционном учёте у нас состоит около 21 тысячи мигрантов.

В этом году российское гражданство в Тверской области получили 4126 человек. Среди них много белорусов, украинцев, молдаван и казахов - для них процедура получения гражданства упрощена.

НАРУШАЕМ?

За время операции «Нелегал-2021» миграционщики выявили 294 административных правонарушения, совершённых мигрантами, а также их работодателями. Рейтинг нарушений таков:

- 119 нарушений правил въезда в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ);

- 67 фактов незаконного осуществления иностранцами (или лицами без гражданства) трудовой деятельности в РФ (ст. 18.10 КоАП РФ);

- 59 нарушений правил пребывания в Российской Федерации (ст. 18.9 КоАП РФ);

- 36 фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15 КоАП РФ);

- 13 фактов несоблюдения установленных запретов для иностранцев на определённые виды деятельности (ст. 18.17 КоАП РФ).

Были и правонарушения уголовного толка. В Торжокском районе сотрудники полиции досматривали автомобиль, в котором находились двое иностранцев. В машине обнаружили тяжёлый наркотик. В Лихославльском районе инспекторы остановили авто, в котором водитель-иностранец вёз краденые вещи.

В целом в этом году преступность со стороны мигрантов снизилась на 20%, отмечает начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области, полковник полиции Андрей Иванов. Сыграли несколько факторов: ограничительные меры, местная миграционная политика, в частности высокая стоимость трудового патента, запреты на работу мигрантов в некоторых сферах. Напомним, губернаторским постановлением иностранцам в регионе запрещено работать на лесозаготовках и пассажирском транспорте, в области спорта и развлечений и в нескольких других сферах.

ОТКУДА ЕДУТ И КУДА ДЕПОРТИРУЮТ

За время проведения операции «Нелегал» за пределы нашей области и страны были депортированы четыре иностранных гражданина, освободившихся из «мест не столь отдалённых»: трое жителей Таджикистана и один житель Узбекистана. Всего судьями было вынесено 12 решений о выдворении за пределы страны иностранцев.

Топ стран, куда депортируют от нас мигрантов, выглядит следующим образом:

- Таджикистан;

- Узбекистан;

- остальные страны, в частности Киргизия и Украина.

- Граждане Таджикистана и Узбекистана лидируют не потому, что они больше нарушают, а потому, что их в принципе больше на нашей территории, - поясняет Андрей Иванов. - Основной объём иностранцев, приезжающих к нам, прибывает в страну в целях трудовой деятельности. Это как раз граждане Узбекистана, Таджикистана, а также Киргизии, Украины, Беларуси.

НАЛОГИ С ИНОСТРАНЦЕВ

В этом году миграционщики вели активную работу по оформлению патентов для трудовых мигрантов. Стоимость трудового патента (ежемесячная плата в бюджет за право работать на территории региона) для мигрантов у нас весьма высокая - 5805 рублей в месяц.

- По данным, предоставленным нам коллегами из налоговой службы, за 10 месяцев в бюджет региона от мигрантов поступило более 454 миллионов рублей, - сообщил Андрей Иванов.

ИНОСТРАНЦЫ И КОРОНАВИРУС

- Иностранные граждане, которые обращаются за разрешительными документами, предоставляют нам и медицинские документы, - говорит Андрей Иванов.

В том числе иностранец должен предоставить медицинскую страховку и ПЦР-тест. А с 29 ноября вступит в силу закон об обязательной дактилоскопии мигрантов. Он предполагает, что все иностранцы, проходящие процедуру, обязаны будут пройти медосвидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, а также на употребление наркотических средств.