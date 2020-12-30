В Тверской области гастарбайтерам (иностранным трудовым мигрантам, работающим по патенту) в 2021 году запретили работать в профессиях, относящихся к 33-м видам экономической деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя (Постановление губернатора Тверской области от 29.12.2020 № 194-пг ).В 2021 году нанимать гастарбайтеров запрещено на предприятия лесоводства, лесозаготовки и деревообработки. Исключения здесь составляют подсобные рабочие, трелевочники, водители, вальщики леса и некоторые другие рабочие.Не примут иностранца с патентом также на работу в производстве пива и алкоголя, овощных консервов. Нельзя гастарбайтерам работать в оптовой и розничной торговле (за исключением торговли авто и мотоциклами), на пассажирском транспорте и в сфере перевозок.Запрет работников-иностранцев распространяется на общепит и гостиничный бизнес. Исключения – кухонный работник, мойщик посуды, уборщик территории.Не трудоустроят гастарбайтеров в сфере управления и подбора персонала. Также под запретом профессиональная научно-техническая деятельность, бухгалтерия, право и финансовые услуги (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), инженерно-технические изыскания, архитектура, реклама.Работодатели должны привести штат своих работников в соответствие с губернаторским постановлением в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу. То есть до конца марта (постановление вступает в силу 1 января 2021 года).