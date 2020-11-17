Стоимость патента для трудовых мигрантов увеличат в Тверской области в 2021 году

В регионе увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решение об увеличении стоимости патента для трудовых мигрантов было принято на заседании президиума Тверской области 17 ноября. Его провел губернатор Игорь Руденя. В 2021 году размер патента составит 5805 рублей, вместо нынешних 5327 рублей.

Как отметил Игорь Руденя, важно синхронизировать возмещение трудовых сил: те рабочие места, которые освобождают мигранты, необходимо предоставлять жителям Верхневолжья, тем самым сокращая безработицу среди населения в регионе.

К слову, сейчас по темпам роста стоимости патента Верхневолжье занимает первое место в Центральном федеральном округе.

На рынке труда борьба с нелегальной трудовой миграцией стоит на первом месте. Использование иностранной рабочей силы запещено по 33 видам экономической деятельности.