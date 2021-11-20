Коронавирус в Твери, последние новости на 20 ноября 2021: за борщевик на участке накажут рублем и новый старый министр здравоохранения

Борщевик и Сергей Козлов. Фото: скрин с видео Фото: Иван МАРКОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 20 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 84229 случаев заражения (+389 за сутки).

Выздоровели 71756 пациентов (+528 за сутки).

На карантине - 10 473 человек (- 148).

Умерли 2000 человек (+12).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 530 911 человек, за последние сутки – 3397 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 29 538 случаев заражения коронавирусом (+139 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6531 (+40),

Ржев - 4744 (+13),

Калининский район - 3829 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 3433 (+14),

Торжок - 2752 (+17),

Кимры - 2516 (+8).

Графика: Яндекс

19 ноября губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении на должность министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Напомним, что Сергей Козлов впервые был утвержден на эту должность в декабре 2020 года.

После выборов в сентябре губернатор обязан заново формировать областное правительство.

Владельцев земельных участков в Тверской области обяжут ликвидировать у себя борщевик Сосновского. Соответствующий законопроект был рассмотрен сегодня, 19 ноября, на заседании президиума регионального правительства.

Согласно тексту законопроекта, землевладельцам, которые проигнорируют необходимость борьбы с борщевиком, будут грозить штрафы. Для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Напомним, борщевик Сосновского - крупное травянистое растение семейства зонтичных. В середине прошлого века его стали культивировать как силосное - для корма скота. Однако, как выяснилось впоследствии, борщевик - опасный сорняк, очень быстро проникающий в естественные экосистемы и разрушающий их. Кроме того, сок взрослого растения опасен для человека: попав на кожу, под воздействием ультрафиолета он провоцирует сильнейшие "ожоги" (в соке содержатся сильные фотосенсибилизирующие вещества).

С тех пор с борщевиком идёт безуспешная война. Он захватывает поля (площадь зарастания борщевиком увеличивается ежегодно), обочины дорог, и даже городские парки. Учёные постоянно работают над новыми способами борьбы с живучим растением. О своих проектах по борьбе с борщевиком и их практическом воплощении «КП»-Тверь» недавно рассказали в Тверской сельхозакадемии.

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