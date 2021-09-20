Игорь Руденя занимает пост главы тверского региона с сентября 2016 года. Фото: ПТО

По итогам трёхдневных выборов-2021, губернатор Тверской области Игорь Руденя переизбран на второй срок. Действующий глава региона был выдвинут партией "Единая Россия".

Явка на губернаторских выборах, по данным на 10 утра 20 сентября (к этому моменту было обработано около 98% протоколов), составила 41,79%. За Игоря Руденю свои голоса отдали 217 077 избирателей, это 52,54% пришедших на выборы. Ближайший конкурент действующего губернатора, Людмила Воробьёва (КПРФ), набрала 20,04% (82 788 голосов).

Остальные голоса избирателей распределились следующим образом: справедливоросс Дмитрий Игнатьков - 43 845 (10,61%), либерал-демократ Олег Горлов - 26 797 (6,49%), и член партии "Коммунисты России" Илья Клеймёнов - 25 895 (6,26%).

Согласно подсчётам тверского Облизбиркома, Игорь Руденя получил большинство голосов во всех районах Тверской области.

Напомним, Игорь Руденя занимает пост главы тверского региона с сентября 2016 года. Он является членом Генерального совета партии "Единая Россия" и секретарём Тверского регионального отделения партии.

В своё первое избрание, на выборах-2016, Руденя набрал 72,1% голосов. Его ближайшими конкурентами тогда были либерал-демократ Антон Морозов (14,74%) и Илья Клеймёнов (9,71%). Явка на губернаторских выборах в 2016 году была немногим ниже, чем нынче: 41,47%.

Игорь Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. Служил в рядах Вооружённых сил СССР. После демобилизации работал в органах внутренних дел, в том числе - в Главном управлении МВД по городу Москве.

Имеет высшее образование: окончил Московский государственный университет пищевых производств (по специальности "экономист-менеджер"). В 2002 году прошёл повышение квалификации в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Карьеру в органах власти начал в 2002 году с поста в Аппарате Правительства РФ (возглавил Департамент развития агропромышленного комплекса). Работал также в должностях замминистра сельского хозяйства РФ, руководителя Департамента регионального развития и агропромышленного комплекса Правительства РФ.

В биографии Игоря Рудени также руководящие посты в ЗАО "Росзерно" и ОАО "Росхлебопродукт".

2 марта 2016 года после ухода в отставку губернатора Тверской области Андрея Шевелёва указом Президента РФ был назначен исполняющим обязанности главы региона. 23 сентября того же года, по итогам выборов, официально вступил в должность.

Награждён Орденом Почёта (2008 г.), отмечен также как Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2012 г.).

Игорь Руденя женат, у него пятеро детей - три сына и две дочери.