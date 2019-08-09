Ландшафтный парк «Тьмака» в Твери может зарасти борщевиком

В сети появились сообщения о том, что в ландшафтном парке «Тьмака» обнаружился молодой борщевик. Новость совсем не весёлая: бывший некогда силосной культурой, борщевик Сосновского проявил себя совсем некультурно, заполонив огромные площади и вытеснив другую растительность во многих регионах страны.

Войны с борщевиком торжественно объявляются регулярно, но воз и ныне там - выехав за город, едва ли не на самом первом поле или обочине можно обнаружить толстые высокие стебли, увенчанные большими белыми зонтиками. Неужели та же судьба постигнет и новенький, с иголочки парк?

«КП»-Тверь» решила найти борщевик в парке или же (это было бы для всех нас гораздо лучше) развенчать слухи о присутствии там опасного растения. Приехав на место, обнаруживаем, что там, где жителями Твери был замечен борщевик, вовсю кипит работа: траву косят и весьма активно.

Молодой борщевик вместе с другой травой успели скосить перед приездом журналистов. Но это, к сожалению, вредное растение не погубит.Фото: Виктория ТУШКОВА

К счастью, полностью убрать скошенную растительность рабочим не удалось, а потому у нас получилось сделать несколько фотографий растений, которые могли бы оказаться молодым борщевиком. Эти фотоснимки «КП»-Тверь» продемонстрировала специалисту - директору Ботанического сада Тверского госуниверситета Юрию Наумцеву.

- Да, похоже, это действительно он, - практически моментально дал ответ Юрий Наумцев. - Пусть вас не смущает, что эти листья не очень похожи на привычный нам взрослый борщевик. Это так называемые ювенильные листья (самые первые листья растения, самый нижний ряд. - Ред.), и они несколько отличаются внешне от листьев взрослого растения.

Совсем молодой листочек ещё не похож на листву взрослого растения, но это лишь дело времени.Фото: Виктория ТУШКОВА

Как попало это вредоносное растение в ландшафтный парк «Тьмака» - естественным ли путём или было завезено с некачественным грунтом - пока можно только гадать. Ясно одно: если не принять кардинальных мер, эти хрупкие росточки превратятся в настоящих зелёных монстров, способных убить парк, завершения строительства которого горожане так долго ждали.

- Не стоит рассчитывать на то, что скошенный сегодня борщевик погибнет. Он однозначно выживет, - заверил Юрий Наумцев.

Напомним, борщевик - не только очень живучее и агрессивное к прочей флоре растение, он представляет реальную опасность для здоровья людей. Сок борщевика вызывает сильнейшие солнечные ожоги, а попав в глаза, может привести к слепоте. Поэтому прогуливаться под его сенью очень и очень нежелательно.

А тем временем ландшафтный парк «Тьмака» в летние дни весьма популярен среди горожан. В облагороженном оазисе в центре города занимаются физкультурой спортсмены, гуляют молодые и не очень компании, мамы с детьми, собачники, одинокие девицы с книгами в руках. Велико же будет наше разочарование, если через пару-тройку лет раскинет свои зонтики в ландшафтном парке жирный, сочный борщевик.