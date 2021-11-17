Забавы молодых: Подростки в Твери ради развлечения бросаются под колёса машин

Опасные забавы ребята устроили на парковке у торгового центра. Фото: стоп-кадр с видео УГИБДД по Тверской области.

Тверские подростки развлекают себя опасными играми. 13 ноября 16-летний мальчишка буквально бросился под колёса машины на парковке у торгового центра в Южном. Видеозапись произошедшего опубликовали в сети. Уличная камера запечатлела, как несколько ребят, пригибаясь, чтобы их было не видно, бегут между рядами припаркованных авто. Один из них резко выскакивает из-за стоящих машин и кидается на движущуюся «Mazda СХ5». Хорошо, что ехала машина медленно…

Как сообщили позже в областной ГИБДД, водитель повёл себя правильно. Неразумный подросток уверял, что он цел и невредим, но мужчина заявил о ДТП в Госавтоинспекцию и места аварии не покинул. Кстати, позже мальчик с родителями всё же обратился к врачам.

Один из этих ребят скоро прыгнет под колёса авто. Фото: стоп-кадр с видео УГИБДД по Тверской области.

«В случае ДТП, связанного с наездом на пешехода (даже когда пешеход отказывается от медицинской помощи), необходимо сообщить о данном факте в ГИБДД и далее действовать в соответствии с указанием инспектора. В противном случае водитель может быть привлечён к административной ответственности по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия)», - объясняет областная Госавтоинспекция.

Покинь водитель «Мазды» место аварии, он мог бы остаться без прав. Санкция вышеуказанной статьи подразумевает лишение права управления транспортным средством на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЁНКА ОТ ОПАСНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Отдельно в ГИБДД отмечают, что «тенденция необоснованной смелости и неоправданного риска чрезвычайно популярна у молодого поколения». Действительно, такие опасные развлечения не новы. Несколько лет назад родители содрогались, читая в «мамских» чатах про игру «беги или умри», когда дети перебегали дорогу перед движущимся авто. Писали СМИ о другой похожей «забаве», когда школьники выходили на проезжую часть и ложились на дорогу. Не далее чем в минувшем сентябре на станции «Пролетарская» в Твери несколько подростков перебегали железную дорогу перед движущимися электричками, о чём в соцсетях сообщали очевидцы.

Винить тут можно кого или что угодно - от «Тик-Тока» и видеоигр до школы. Но, поскольку воспитание всё-таки начинается в семье, мы решили выяснить, как родители могут повлиять на склонность ребёнка к опасным играм.

- Причины трудного поведения детей - это, как правило, реакция на стресс, проблемы и способ защиты. В психологии поведение, при котором игнорируются или нарушаются общепринятые нормы, наносится вред самому подростку, обществу и имуществу, называют асоциальным (девиантным). К такому поведению относятся создание различных рискованных ситуаций (опасное селфи, руфинг, зацепинг и так далее), агрессивное поведение (драки, угрозы, жёсткие розыгрыши), зависимое поведение из-за низкой самооценки (игровая зависимость, интернет-зависимость и различные интернет-челленджи). Таким способом дети неосознанно привлекают к себе внимание - внимание через наказание, - объяснила «КП»-Тверь» практикующий психолог, дипломированный коуч, гештальт-терапевт и системный семейный терапевт Юлия Иванова.

Специалист отмечает, что особенно стремительно у детей такое поведение развивается в коллективе сверстников. Психология толпы, мнимая безнаказанность, когда ответственность ложится не на одного, а делится между многими, желание выделиться, завоевать авторитет - причин этого много. Главное - не дать ребёнку сделать деструктивное поведение нормой жизни.

- Чтобы ребёнок был менее подвержен влиянию «плохих компаний», родителям необходимо повышать его самооценку. Для этого нужно давать подростку больше любви, больше внимания, помогать анализировать различные ситуации в его жизни и направлять всю энергию ребёнка в правильное русло. Важный момент: не стоит учить детей, что нельзя рассказывать взрослым о проблемах со сверстниками - это вовсе не ябедничество, а призыв о помощи, - продолжает Юлия Иванова. - Необходимо объяснить: если ваш ребёнок чувствует, что сам не справляется, лучше рассказать старшим. Возможно, это даже спасёт кому-то жизнь.

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Как же взрослому человеку реагировать на подобные ситуации? Не все так уравновешенны, как водитель той самой «Мазды», сумевший взять себя в руки, спокойно оформить ДТП и не оттаскать за уши бедового подростка. Совет тоже есть.

- Со стороны взрослых, которые сталкиваются с девиантным поведением подростков, всё однозначнее. Первыми и логичными эмоциями в подобных ситуациях будут испуг и агрессия. Самое главное в данной ситуации - побороть злость, иначе конфликт будет только развиваться и провоцировать подростков на дальнейшее проявление такой же ответной реакции. Нужно постараться спокойно и конструктивно объяснить ребёнку, что такое поведение недопустимо, - советует Юлия Иванова. – По возможности донести информацию до родителей, но тоже только в уважительной и конструктивной форме.

ГДЕ ПОМОГУТ

Если вы понимаете, что справиться самостоятельно с «трудным подростком» не получается, обращайтесь к специалистам-психологам. Возможно, чтобы понять, почему вы не можете найти общий язык, нужен взгляд со стороны.

Срочную консультационную помощь как взрослым, так и детям также могут оказать по телефонам горячих линий.

Детский телефон доверия: 8-800-2000-122 (бесплатно и анонимно). На этот телефон могут позвонить дети, подростки и их родители.

Горячая линия по детскому травматизму и гибели несовершеннолетних Минобразования Тверской области: 8 (4822) 35-66-64 (понедельник - пятница с 9:00 до 17:00, с перерывом с 12:00 до 13:00).

Круглосуточный телефон психологической помощи в Твери: 8 (4822) 55-82-22.