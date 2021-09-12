В Твери на станции Пролетарка дети ради развлечения перебегают пути перед поездами

Развлечения на железной дороге смертельно опасны. Фото: vk.com/roddoma_tveri

На железнодорожной станции Пролетарская (в народе - Пролетарка) в Твери дети устроили развлечение, опасное для жизни. Они перебегают пути перед движущимися поездами. Анонимное сообщение с такой информацией опубликовано в тверском паблике "Женский взгляд Тверь".

- На моих глазах мальчишка выбежал под Сапсан и успел убежать в безопасную зону, - пишет очевидица.

Женщина также сообщает, что сделала детям замечание, но сомневается, что они прислушаются к нему. Свидетельница произошедшего опубликовала фотографии, с просьбой к родителям, если вдруг они узнают своих детей, провести с ними разъяснительную беседу.