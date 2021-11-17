Тенденция необоснованной смелости: подросток выскочил под колеса иномарки у гипермаркета в Твери

Подростка сбила машина на парковке у гипермаркета Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области призывает участников движения быть внимательнее на дорогах в связи с участившимися случаями ДТП с пешеходами.

Так, неоднозначное ДТП произошло 13 ноября около 19:20 вечера на Октябрьском проспекте в Твери, на парковке у гипермаркета. Водитель автомобиля "Мазда СХ5" наехал на 16-летнего пешехода. Подросток неожиданно выбежал из-за припаркованного автомобиля.

На видеозаписи с места происшествия видно, что группа подростков кралась между припаркованными машинами, потом один из них побежал вперед.

Несовершеннолетний настаивал, что не пострадал, но водитель все равно сообщил в ГИБДД о происшествии.

Позже подросток с родителями обратился в медицинское учреждение.

- Необходимо помнить, что тенденция необоснованной смелости и неоправданного риска чрезвычайно популярна у молодого поколения, поэтому в случае ДТП, связанного с наездом на пешехода (даже в том случае, когда пешеход отказывается от медицинской помощи), необходимо сообщить о данном факте в ГИБДД и далее действовать в соответствии с указанием инспектора. В противном случае водитель может быть привлечен к административной ответственности, - отмечают в Госавтоинспекции и призывают водителей и пешеходов проявлять осмотрительность и строго соблюдать ПДД.