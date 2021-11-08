Жестокая статистика: Тверская область стремительно вымирает

Наш регион вновь второй по смертности в стране... Да и рожать у нас не спешат. Фото: Евгения ГУСЕВА

Население Тверской области продолжает сокращаться пугающими темпами. По данным Росстата, за три квартала 2021 года наш регион оказался на втором месте в России по смертности. Согласно коэффициенту смертности (количество умерших на тысячу населения), с января по сентябрь 2021 года в Тверской области из каждой тысячи граждан умерли 20,8 человека. В абсолютных цифрах умерли за три квартала в Тверской области 19 317 человек. Для понимания: эта цифра сопоставима с населением Калязинского района Тверской области.

Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) у нас составила 518 человек (или 13,2 человека на тысячу населения).

Получается, что ежедневно в области умирало более 72 человек. Такими темпами через 16 лет мы потеряем такой город, как Тверь. По данным Википедии, на 1 января 2021 года численность областного центра была 424 969 человек. То есть родившиеся сегодня своё совершеннолетие отметят в пустоте...

Но есть и те, у кого ситуация хуже. На первом месте траурного рейтинга наш сосед - Новгородская область. Там за три квартала из каждой тысячи населения умерли 21,4 человека. Третье место у Псковской области - 20,7 умерших на тысячу населения.

Самые низкие показатели смертности в Ингушетии (4 человека на тысячу населения), Чечне (5,2 человека на тысячу населения) и Ямало-Ненецком автономном округе (6 человек на тысячу населения).

ДИНАМИКА

Наш регион показывает неутешительную стабильность - год назад Верхневолжье также было на втором месте по смертности в РФ. Но показатели выросли: за девять месяцев 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020-го, коэффициент смертности в Тверской области увеличился на 18,2% (в 2020-м он составлял 17,6 человека на тысячу населения).

Коэффициенты смертности. Графика: Росстат

В среднем по России смертность тоже растёт: с января по сентябрь 2021 года коэффициент смертности составил 15,8, а в том же периоде 2020 года - 13,3.

Конечно, нельзя не отметить роль коронавируса в этой печальной статистике. Показатель заболеваемости коронавирусом в Тверской области выше среднего по стране. И хоть количество смертей от коронавируса далеко от показателей общей смертности, но мы не видим цифр по тому, сколько человек умерло от последствий перенесённого коронавируса: инсультов, инфарктов и других осложнений. В то же время уровень вакцинации в Тверской области, по мнению санитарных врачей, остаётся слишком низким: у нас на 5 ноября, по данным официального портала стопкоронавирус.рф, привито 44,9% населения (при необходимом показателе 80%).

НЕ ВСЕ РЕГИОНЫ ВЫМИРАЮТ

В условиях коронавируса живёт вся страна, однако остаются регионы, где численность населения растёт. Так, в Дагестане естественный прирост населения составил 18 768 человек! Коэффициент рождаемости там более чем вдвое выше коэффициента смертности: на тысячу населения за три квартала родились 14 младенцев, а умерли шесть человек.

В регионах с самыми низкими коэффициентами смертности - Ингушетии, Чечне и Ямало-Ненецком АО - население также показывает естественный рост. Наибольший - в Чечне (+15 964 человека за три квартала).

СМЕРТНОСТЬ И ВАКЦИНАЦИЯ

Ингушетия и Чечня входят в число регионов-лидеров по вакцинации от коронавируса. Власти Чеченской Республики недавно заявили, что у них привито более 70% от запланированного числа жителей. На Ямале темпы вакцинации растут: коллективный иммунитет на конец октября там составлял порядка 50%, местные власти планировали достигнуть минимальной плановой отметки по числу вакцинированных уже в ноябре.

РОЖДАЕМОСТЬ

Естественная убыль населения - это, конечно, не только смерти, но и низкая рождаемость. С января по сентябрь 2021 года на каждую тысячу населения в Тверской области родились 7,6 младенца. Коэффициент рождаемости снизился: в том же периоде 2020 года он составлял 8,1. Увы, но кривая рождаемости неуклонно стремится вниз уже много лет. Ежегодное снижение рождаемости наблюдается у нас с 2013 года - такие данные предоставляло региональное правительство год назад.

За девять месяцев 2021 года ситуация не изменилась. По коэффициенту рождаемости Тверская область находится на 75-м месте из 85 регионов страны.

Убыль населения. Графика: Росстат

А КАК У СОСЕДЕЙ

Коэффициенты смертности и рождаемости (на тысячу населения):

Новгородская область - смертность 21,4, рождаемость 8,0.

Тверская область - смертность 20,8, рождаемость 8,1.

Псковская область - смертность 20,7, рождаемость 8,2.

Смоленская область - смертность 19,0, рождаемость 6,7.

Ярославская область - смертность 18,9, рождаемость 8,3.

Вологодская область - смертность 17,4, рождаемость 9,1.

Московская область - смертность 15,6, рождаемость 9,5.