Коронавирус в Твери, последние новости на 6 ноября 2021: Регион достойно представлен в рейтинге качества дорог, а футболисты из Твери продолжают претендовать на выход в Первый дивизион ФНЛ

Коронавирус в Тверской области отступать не спешит.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на 6 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 78 682 случая заражения (+399 за сутки).
Выздоровели 65 143 пациента (+248 за сутки).
На карантине - 11 663 человека (+148).
Умерли 1 876 человека (+3).
Таковы данные оперштаба региона.
Прививку от коронавируса сделал 486 611 человек, за последние сутки – 2 090 человек.
Оперативные данные на утро 6 ноября 2021 года. Фото: Яндекс.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 27 247 случаев заражения коронавирусом (+173 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6089 (+46),
Ржев - 4417 (+22),
Калининский район - 3605 (+22),
Вышневолоцкий городской округ - 3330 (+7),
Торжок - 2554 (+8),
Кимры - 2442 (+4).
Данные оперштаба на утро 6 ноября 2021 года.
В рейтинге качества дорог и работы дорожных служб Тверь оказалась на 44 месте из 75, с 66 баллами. Такие же баллы набрали Новороссийск — 41 место, Ростов-на-Дону — 42 и Тамбов — 43. В данном случае места распределены по алфавиту.
Таковы результаты исследования, которые провел «Ингосстрах» совместно с «Финансовым университетом при Правительстве РФ. Исследовались результаты работы дорожной полиции, общественного транспорта и состояние дорожного полотна.
В изыскание попали города численностью от 250 000 человек. Всего 75 городов.
Тем временем футболисты ФК «Тверь», обыграв в 16 туре питерское «Динамо», продолжают сохранять реальные шансы на выход, по результатам Первенства, из второго в первый дивизион ФНЛ.
Сейчас у наших футболистов, как и у занимающих второе место в подгруппе футболистов команды «Ленинградец», одинаковое число очков — 37.