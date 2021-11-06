Коронавирус в Твери, последние новости на 6 ноября 2021: Регион достойно представлен в рейтинге качества дорог, а футболисты из Твери продолжают претендовать на выход в Первый дивизион ФНЛ

Коронавирус в Тверской области отступать не спешит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 6 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 78 682 случая заражения (+399 за сутки).

Выздоровели 65 143 пациента (+248 за сутки).

На карантине - 11 663 человека (+148).

Умерли 1 876 человека (+3).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку от коронавируса сделал 486 611 человек, за последние сутки – 2 090 человек.

Оперативные данные на утро 6 ноября 2021 года. Фото: Яндекс.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 27 247 случаев заражения коронавирусом (+173 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6089 (+46),

Ржев - 4417 (+22),

Калининский район - 3605 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 3330 (+7),

Торжок - 2554 (+8),

Кимры - 2442 (+4).

Данные оперштаба на утро 6 ноября 2021 года.

В рейтинге качества дорог и работы дорожных служб Тверь оказалась на 44 месте из 75, с 66 баллами. Такие же баллы набрали Новороссийск — 41 место, Ростов-на-Дону — 42 и Тамбов — 43. В данном случае места распределены по алфавиту.

Таковы результаты исследования, которые провел «Ингосстрах» совместно с «Финансовым университетом при Правительстве РФ. Исследовались результаты работы дорожной полиции, общественного транспорта и состояние дорожного полотна.

В изыскание попали города численностью от 250 000 человек. Всего 75 городов.

Тем временем футболисты ФК «Тверь», обыграв в 16 туре питерское «Динамо», продолжают сохранять реальные шансы на выход, по результатам Первенства, из второго в первый дивизион ФНЛ.

Сейчас у наших футболистов, как и у занимающих второе место в подгруппе футболистов команды «Ленинградец», одинаковое число очков — 37.