Дороги в Твери хорошие, но перегруженные. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В рейтинге качества дорог и работы дорожных служб Тверь оказалась на 44 месте из 75, с 66 баллами. Такие же баллы набрали Новороссийск — 41 место, Ростов-на-Дону — 42 и Тамбов — 43. В данном случае места распределены по алфавиту.

Таковы результаты исследования, которые провел «Ингосстрах» совместно с «Финансовым университетом при Правительстве РФ. Исследовались результаты работы дорожной полиции, общественного транспорта и состояние дорожного полотна.

В изыскание попали города численностью от 250 000 человек. Всего 75 городов.

Максимальный балл, который выставлялся городам — 100. Но его не набрал никто.

Лучший результат у Грозного — 88 баллов, на втором месте Белгород — 84, на третьем Саранск и Якутск — 82.

Замыкает список наш сосед Смоленск — 53 балла.

У остальных соседей такие результаты:

Москва — 69;

Вологда — 60;

Ярославль - 57..

Великий Новгород и Псков не попали в исследование, так как численность их населения меньше 250 000 человек.