Футболисты Твери провели гостевой матч дома и победили

Футболисты "Твери" продолжают победный марш. Фото: ФК "Тверь".

Сегодня, 5 ноября, в Твери на стадионе «Юность» футбольный клуб «Динамо» (Санкт-Петербург), идущий на третьем месте, принимал гостей — ФК «Тверь» в рамках Олимп-первенства России II дивизиона ФНЛ. Нет-нет, это не опечатка. Именно так — хозяевами матча были питерские динамовцы.

Изменения в календарь игр пришлось внести из-за коронавируса. В Петербурге играть нельзя, поэтому гостевая игра «Твери» прошла дома, но без болельщиков. Так что шансы команд были равные.

Игра важна была для «Твери», так как после 15 туров команда с 34 очками занимала второе место, имея одинаковые очки с лидером, ФК «Ленинградец». Но накануне «Ленинградец» обыграл «Звезду» и оторвался на три очка.

Тверичане все 90 минут провели в атаках и прессинге. Динамовцы тоже остро отвечали. Итог встречи 1:2, в пользу «Твери».

Сейчас, после 16 тура, наш клуб занимает второе место. Следующая игра пройдёт 10 ноября дома, в этот раз - как дома, с середняком турнирной таблицы Кайратом. А «Ленинградец» будет играть с поверженным сегодня «Динамо».