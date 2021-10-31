Коронавирус в Твери, последние новости на 31 октября 2021: уроженка Тверской области блеснула в шоу «Голос», а в автобусах продолжают блистать безмасочники

Кто-то блещет своим вокальным мастерством, а кто-то невежеством.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 76 290 случаев заражения (+398 за сутки).

Выздоровели 63 419 пациентов (+304 за сутки).

На карантине - 11 034 человека (+86 ).

Умерли 1837 человек (+8 за сутки).

Данные на 30 октября. Фото: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 26 292 случая заболевания. 155 - за последние сутки.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5853 (+44),

Ржев - 4254 (+25),

Калининский район - 3475 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3290 (+12),

Торжок - 2471 (+22),

Кимры - 2412 (+3).

Вакцинацию от коронавируса сделали 462 375 человек, за последние сутки - 5 483 человека.

Данные оперштаба на 30 октября.

В 10 юбилейном шоу Первого канала «Голос» выступила уроженка Кимр Полина Клинникова. Она на слепых прослушиваниях исполнила арию Элизы «Я танцевать хочу!» из мюзикла «Моя прекрасная леди».

Эту арию когда-то на весь Советский Союз прославила Татьяна Шмыга.

Полина Клинникова сейчас служит солисткой в Московском академическом театре оперетты, том самом, где до 2009 года блистала великая Татьяна Шмыга.

Наставники на шоу восприняли исполнение позитивно, но повернулся только Александр Градский.

Когда Полина Клинникова ушла за кулисы, все наставники сказали, что хотели повернуться, но... И спросили у Градского, почему он сразу не повернулся? Александр Борисович ответил, что хотел услышать, как певица возьмёт верхнюю ноту.

И он её услышал.

А тем временем, в автобусах Твери продолжаются проверки масочного режима, который действует на территории всей Тверской области. Проверки начались 21 октября. По данным на утро 30 октября, более 100 человек уже оштрафованы за езду без масок. 12 человек из них, оштрафованы повторно.