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Общество30 октября 2021 11:08

Более 100 человек оштрафованы в Твери за езду в автобусах без масок

Причём, 12 человек оштрафованы повторно.
Олег ХАДАЕВ
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Не смотря на проверки и штрафы, пассажиров без масок в автобусах Твери всё ещё много.

Не смотря на проверки и штрафы, пассажиров без масок в автобусах Твери всё ещё много.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В связи с действующим в Тверской области масочным режимом, продолжаются рейды полиции в общественном транспорте, на предмет соблюдения санитарного режима.

Проверки начались 21 октября. По данным на утро 30 октября, более 100 человек оштрафованы в Твери за езду в синих автобусах без масок. 12 человек из них, оштрафованы повторно.

За первое нарушение антимасочник получит взыскание от 1000 рублей. Это на основании постановления губернатора Тверской области «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» и в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Те же, кто считает, что всё это несерьёзно, за повторное нарушение получат штраф от 15 000 рублей.