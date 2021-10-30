Хотели все, а повернулся Градский: Уроженка Тверской области успешно прошла слепые прослушивания

Полина в момент исполнения арии на слепых прослушиваниях. Фото: 1TV

Даже для несведущих в музыке, с первых нот стало понятно — эта певица знает, что и как надо петь. Полина Клинникова на слепых прослушиваниях запела арию Элизы «Я танцевать хочу!» из мюзикла «Моя прекрасная леди».

Многие и многие поклонники музыки знают эту арию, благодаря исполнению народной артистки СССР Татьяны Шмыги. А известно, вставать на один уровень с мастерами трудно и на это способны только настоящие артисты.

Это было понятно и наставникам 10 юбилейного сезона шоу «Голос» Александру Градскому, Пелагее, Леониду Агутину и Дмитрию Билану. По их реакции на услышанное было видно, что исполнение им нравится, они эмоционально переглядывались, но поворачиваться не спешили.

И только Александр Градский глубоко погрузился в арию и никак не проявлял своих намерений.

И вот когда Полина Клинникова взяла последнюю ноту, уведя голос максимально вверх, мэтр удовлетворённо повернулся...

Полина Клинникова солистка Московского академического театра оперетты. Фото: персональная страничка в VK

Полина родилась в Кимрах, старинном купеческом городке Тверской области. Там окончила музыкальную школу по классу домры и вокала. Затем уехала в Москву и окончила ГИТИС — Государственный институт театрального искусства. Сейчас служит солисткой в Московском академическом театре оперетты, том самом, где до 2009 года блистала великая Татьяна Шмыга.

О личной жизни Полины известно мало. Информация на личной страничке в соцсети скрыта. Но по фотографиям можно понять, что она семь лет назад вышла замуж.

Зачем Полина пошла на шоу «Голос»? Вот выдержки того, что она написала на своей страничке: «Я никогда не стремилась попасть в телек и всегда хотела работать именно в театре. Но в этом году… моё сердце потребовало перемен - Я ХОЧУ, сказала я себе, чтобы обо мне узнали, Я ХОЧУ больше петь, Я ХОЧУ попасть на ТВ и посмотреть как там всё устроено. Чтобы меня наконец увидели мои родители и может стали мной даже гордиться, что я не инженер, а певица.»

Когда Полина Клинникова ушла за кулисы, все наставники сказали, что хотели повернуться, но... И спросили у Градского, почему он сразу не повернулся? Александр Борисович ответил, что хотел услышать, как певица возьмёт верхнюю ноту.

Если обладатель уникального ультра-высокого голоса — тенора-альтино - ждал высокой ноты и удовлетворённый повернулся — это уже стоит многих наград мира!

Смотрим юбилейное десятое шоу «Голос» на Первом канале каждую субботу в 21:30. Болеем за Полину Клинникову!