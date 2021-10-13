Коронавирус в Твери, последние новости на 13 октября 2021: Приюты для животных и Евразийский учёт птиц

В Тверской области коронавирус активно наступает.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 октября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 880 случаев заражения (+293 за сутки).
Выздоровело 59 946 пациентов (+26 за сутки).
На карантине - 8227 граждан (+264).
Умерло 1707 человек (+3).
Прививку сделали 407 004 человека, за последние сутки – 284 гражданина.
Это данные оперштаба региона.
Статистика на утро 13 октября. Фото: Яндекс
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 911 случаев (+ 112 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 5293 (+10),
Ржев - 3916 (+15),
Вышневолоцкий городской округ - 3118 (+4),
Калининский район - 3141 (+16),
Кимры - 2346 (+7),
Торжок - 2217 (+4).
Данные оперштаба.
12 октября на заседании областного правительства утверждён порядок организации приютов, а также осуществления деятельности по обращению с безнадзорными животными.
- Мы сделали ставку на общественников, которые небезразличны к судьбе этих животных. Провели открытый конкурс, выбрали четыре организации, и они будут активно принимать участие в этой работе, - сообщил губернатор Игорь Руденя представителям СМИ после заседания.
В начале октября в России и других странах Европы прошёл традиционный Евразийский учёт птиц - самое массовое орнитологическое мероприятие на пространстве от Атлантического до Тихого океана! Участие в нём приняла и Тверь.
36 разных видов птиц насчитали в этом году тверские бёрдвотчеры. А всего было пересчитано 1186 пичуг.
Их стараниями Тверская область попала на 19-е место среди субъектов РФ в товарищеском соревновании по Евразийскому учёту птиц (всего в этом году к бёрдвотчингу присоединился 61 регион страны).