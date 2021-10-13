Коронавирус в Твери, последние новости на 13 октября 2021: Приюты для животных и Евразийский учёт птиц

В Тверской области коронавирус активно наступает. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 октября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 880 случаев заражения (+293 за сутки).

Выздоровело 59 946 пациентов (+26 за сутки).

На карантине - 8227 граждан (+264).

Умерло 1707 человек (+3).

Прививку сделали 407 004 человека, за последние сутки – 284 гражданина.

Это данные оперштаба региона.

Статистика на утро 13 октября. Фото: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 23 911 случаев (+ 112 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 5293 (+10),

Ржев - 3916 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 3118 (+4),

Калининский район - 3141 (+16),

Кимры - 2346 (+7),

Торжок - 2217 (+4).

Данные оперштаба.

12 октября на заседании областного правительства утверждён порядок организации приютов, а также осуществления деятельности по обращению с безнадзорными животными.

- Мы сделали ставку на общественников, которые небезразличны к судьбе этих животных. Провели открытый конкурс, выбрали четыре организации, и они будут активно принимать участие в этой работе, - сообщил губернатор Игорь Руденя представителям СМИ после заседания.

В начале октября в России и других странах Европы прошёл традиционный Евразийский учёт птиц - самое массовое орнитологическое мероприятие на пространстве от Атлантического до Тихого океана! Участие в нём приняла и Тверь.

36 разных видов птиц насчитали в этом году тверские бёрдвотчеры. А всего было пересчитано 1186 пичуг.

Их стараниями Тверская область попала на 19-е место среди субъектов РФ в товарищеском соревновании по Евразийскому учёту птиц (всего в этом году к бёрдвотчингу присоединился 61 регион страны).