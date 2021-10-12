Вьюрки, гуменники и мурмурации скворцов: 36 видов пернатых насчитали в Твери участники Евразийского учёта птиц

В наших краях живут не только воробьи да синички. Это, например, зяблик. Фото: Анна Мостовая

А вы знаете, что за птицы обитают в Твери? Воробьи, голуби, вороны, утки, синички… А ещё? Хотите удивиться разнообразию окружающего нас пернатого мира - становитесь бёрдером. Или бёрдвотчером. Оба этих слова (от английских «bird» - птица и «watch» - смотреть) означают любителя наблюдать за птицами.

Таких в Твери уже немало. Многие никакого отношения к орнитологии не имеют, являются любителями-натуралистами. При этом помогают науке на международном уровне!

В начале октября в России и других странах Европы прошёл традиционный Евразийский учёт птиц - самое массовое орнитологическое мероприятие на пространстве от Атлантического до Тихого океана! Участие в нём приняла и Тверь.

Евразийский учёт птиц помогает изучить миграционные процессы. На фото - гуси-гуменники. Фото: Анна МОСТОВАЯ

НАЙТИ НЕОБЫЧНУЮ ПТИЦУ

- Евразийский учёт птиц проводится в первые выходные октября. Он помогает учёным больше узнать о миграции птиц, осуществить часть глобального мониторинга живых организмов, - рассказала «КП»-Тверь» российский координатор проекта в соцсетях Анна Мостовая. - В Европе ежегодный учёт птиц проводится с 1993 года, а в 2017 году к нему присоединилась Россия, тогда Европейский учёт и стал Евразийским.

С этого мероприятия для многих начинается увлечение наблюдением за птицами. Когда люди выходят на улицу с целью посчитать птиц, они начинают вглядываться в окружающий мир и замечать много нового. Оказывается, маленькие птички в кустах - это не обязательно воробьи, а, например, юрки или зяблики. Да и воробьи не все одинаковы!

- Найти необычную птицу - это очень впечатляет! - говорит Анна. - Потихоньку люди находят интерес, удовольствие в пребывании на природе, наблюдении за ней.

19-е МЕСТО В РОССИИ

36 разных видов птиц насчитали в этом году тверские бёрдвотчеры. А всего было пересчитано 1186 пичуг. Но могло быть и больше. Участие в наблюдении приняли 38 человек. В Нижегородской области, к примеру, участников было более девятисот.

В некоторых регионах к Евразийскому учёту птиц активно привлекают школьников и различные организации. У нас пока этим занимаются в основном энтузиасты, но весьма успешно. Их стараниями Тверская область попала на 19-е место среди субъектов РФ в товарищеском соревновании по Евразийскому учёту птиц (всего в этом году к бёрдвотчингу присоединился 61 регион страны).

Юрок. Тоже пойман Анной в объектив в Твери. Фото: Анна Мостовая

КАК В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ

- В этом году мы занимались наблюдением за птицами на берегу Волги - от Восточного моста в сторону Константиновки, - рассказывает Анна Мостовая. - Обнаружили большую, около сорока особей, стайку юрков (юрки - маленькие певчие птички нарядной рыже-коричнево-серой расцветки. - Ред.). Гуси-гуменники летели клином.

Бёрдинг очень увлекателен для детей. Самому младшему участнику тверской вылазки было всего два с половиной года. Интересный факт отмечает Анна: мальчишки, которые любят проводить время за компьютерными играми, очень успешно находят птиц в небе.

Сделать это не так просто: птицы летят высоко, и не всякий глаз с ходу заметит птичий клин. Юные геймеры с этой задачей справляются на ура. А дальше уже дело за мастерством взрослых: успеть сфотографировать, а потом пересчитать пернатых по фото.

ЧТО ТЫ ЗА ПТИЦА?

Разглядеть пичугу на дереве или в кустиках - задача выполнимая. Но как понять, что за птица летит высоко в небе? Опытные натуралисты могут «вычислить» птичку на глаз по тому, как она движется.

- Когда мы занимались учётом, скворцы устраивали характерные именно для них мурмурации (мурмурация - явление скоординированного полёта стаи птиц. - Ред.), - продолжает Анна. - Фотоаппараты с телеобъективами мы уже успели убрать, но было понятно, что никакая другая птичка, кроме обыкновенного скворца, так летать не может.

Юркая птичка со смешным названием пухляк. Фото: Анна МОСТОВАЯ

Для начинающих орнитологов остаётся два варианта. Имея фотоаппарат с хорошей оптикой, можно сфотографировать птичий клин и по фото разобраться, кто попался в объектив. Если же передовой техникой вы не обладаете, запишите видео или просто звук.

- Птицы обычно перекликаются. Запись можно показать специалисту, который по голосу определит, что это за вид, - подсказывает Анна Мостовая.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ БЁРДВОТЧЕРУ

Не пытайтесь взять природу нахрапом, увидеть всё и сразу, советует Анна Мостовая. Просто делайте вылазки почаще, привыкайте к окружающему миру, и природа начнёт открываться вам. Не сразу, постепенно. Но с каждым днём - всё интереснее.

А узнать всё о ежегодном Евразийском учёте птиц можно на сайте проекта. Возможно, в следующем году к исследованию захотите присоединиться и вы!