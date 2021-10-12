Какой доход указали в декларациях депутаты Госдумы нового созыва от Тверской области

В новом созыве Госдумы - пять представителей нашего региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть в графстве Бакингемшир Англии город Хай-Уиком. Там до сих пор, с 1678 года, существует процедура взвешивания только что избранных мэров.

Идея у горожан возникла, как средство борьбы с казнокрадством. Нечистые на руку мэры шиковали на городские деньги и буквально толстели. В итоге, после года службы, градоначальника взвешивали снова и, если над площадью звучало «Прибавилось!», то мэра могли закидать тухлыми продуктами.

В России такой традиции нет. Зато есть традиции публиковать декларации. «КП»-Тверь», в честь первого заседания восьмого созыва Госдумы РФ, решила обратить взор на сведения о доходах свежеизбранных депутатов от Тверской области.

Напомним, после недавних выборов в нижней палате российского парламента есть пять представителей нашего региона (некоторые из них, впрочем, не только от нашего).

Двое из них - единороссы Владимир Васильев и Юлия Саранова - были избраны в двух одномандатных избирательных округах нашего региона. На организационном собрании фракции «Единая Россия» её руководителем был избран самый опытный из парламентариев Владимир Васильев.

А Юлия Саранова на первом заседании избрана заместителем председателя комитета Госдумы по молодежной политике.

По федеральному избирательному округу в Госдуму от «Единой России» также прошел Сергей Веремеенко (региональная группа № 30 - Тверская область). От партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду» - Алексей Чепа (региональная группа № 19 - Вологодская, Костромская, Новгородская, Смоленская, Тверская области). «Коммунистическая партия Российской Федерации» делегировала в Госдуму Олега Лебедева (региональная группа № 21 - Вологодская, Новгородская, Псковская, Тверская области).

Владимир Васильев задекларировал за прошлый год 5 842 096 рублей дохода. У него в собственности - земельный участок площадью в 2992 кв. м., квартира на 186,7 кв. м., плюс еще одна на 64,5 кв. м. - в пользовании. Из транспорта - водное маломерное судно Белла 561 НТ, снегоход Yamaha, а также имеется автоприцеп. Есть также два машиноместа в пользовании.

Его жена, согласно декларации, за прошлый год заработала 580 916 рублей. Она имеет три земельных участка общей площадью свыше 3460 кв. м. Также у нее в собственности два жилых дома (больше 280 кв. м. суммарно) и баня (102,1 кв. м.).

Депутат-новичок Юлия Саранова в своей декларации за 2020 год сообщила, что у нее на счетах - 3 656 712 рублей. Ни земельных участков, ни квартир, ни домов и иной недвижимости в собственности нет. Зато есть легковой автомобиль Форд 2015 года выпуска.

Сергей Веремеенко за прошлый год задекларировал доход в размере 10 941 836 рублей. У него в собственности - 57 земельных участков различного назначения (в том числе для сельхозпроизводства) общей площадью 21 млн. 512 тыс. 925 кв. м. (2151,29 гектаров).

У Веремеенко семь жилых домов общей площадью чуть выше 800 кв. м., гараж на 21 кв. м., а также еще ряд различных строений, в том числе гостиница (214,2 кв.м.), банный комплекс (111 кв.м.) и хозблок для хранения плавательных средств с подсобными помещениями (275,80 кв. м.). В безвозмездном пользовании - дома жены на 28,55 и 30 кв. м.

Автомобилей нет.

У его супруги - Mercedes-Benz CLS 350. А заработала она, согласно декларации, 19 826 436 рублей. Супруга депутата владеет несколькими участками, домами и квартирами.

Доход Алексея Чепы за 2020-й указан в размере 9 559 068 рублей.

В собственности - пять земельных участков общей площадью в 13 752 кв. м. , жилой дом на 2442,1 кв. м., гараж на 288,5 кв. м., три машиноместа общей площадью в 60.6 кв. м.

Автомобилей нет.

У жены - Porsche Cayenne S . Её доход за год - 5 659 978 рублей. Супруга Алексея Чепы также владеет земельным участком в безвозмездном пользовании 8952,00 кв. м., еще одним на 600 кв. м. - для садоводства, двумя нежилыми помещениями площадью свыше 570 кв. м., 10 машиноместами, тремя квартирами площадью более 526 кв. м.

Представитель КПРФ Олег Лебедев (не путать с экс-мэром Твери) задекларировал за год 5 514 308 рублей дохода. У него 1/8 доли квартиры на 32,2 кв. м.

У его жены - 524 179 рублей дохода за 2020-й, есть квартира площадью 66,5 кв. м. и легковой автомобиль Subaru Impreza XV.