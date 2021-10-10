В Твери объявлены торги на обустройство площадки для выгула собак

Здесь появится площадка для выгула собак. Фото: Яндекс.

На портале госзакупок опубликован лот на обустройство в Заволжском районе Твери площадки для выгула домашних животных. Место площадки — улица Дачная, дом 76. Это Соминка, окраина Твери.

Перед домом 76 пустырь, который граничит с отводным каналом ТЭЦ-3.

По техзаданию планируется соорудить площадку площадью 600 квадратным метров (30 на 20), огороженную сеткой, оборудованную запирающейся с двух сторон калиткой и столбами освещения, с фонарями на солнечных батареях.

При том, что сметная стоимость площадки - 484 995 рублей 44 копейки. Контрактная стоимость обозначена цифрой 400 000 рублей. Стоимость, естественно, в ходе торгов может быть снижена.

Заказчиком работ выступает администрация Заволжского района Твери.

Заявки на торги принимаются до полудня 18 октября. А аукцион должен состояться 20 октября.