В Селижарово обсуждают чёрный тонированный Мерседес с неизвестными пристающими к детям

Это не тот Мерседес, что пугает детей в Селижарово. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Селижарово продолжают обсуждать чёрный тонированный Мерседес с неизвестными людьми пристающими к детям. Делают они это на остановках, где скапливаются дети после занятий.

«Сегодня в районе 6 часов на стекольном, к ребёнку подъехал чёрный тонированный мерседес и пьяные люди предложили ребёнку сладости, он испугался и прибежал мне рассказал, думаю все должны быть в курсе об этой непонятной машине и людях в ней!!!» - это тот самый пост в группе «Подслушано в Селижарово», с которого и началось обсуждение.

Банда ли это педофилов, детский вымысел или просто группа пьяных придурков — неизвестно.

«Эти люди, видимо, уже «прошаренные» и знают, что ученики после школы стоят на остановке и ждут маршрутку. Там и ловят.» - пишет очередной пользователь.

Пользователи сходятся в мысли, что надо предупредить детей, сообщить в полицию и установить владельца Мерседеса.