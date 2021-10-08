Трассировка по Тверской области высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Санкт-Петербург» утверждена

Линия предполагаемого пролегания магистрали через наш регион. Фото:mnp.economy.gov.ru/геоприложение ФГИС ТП/скрин

В конце сентября Правительство РФ внесло изменения в схему территориального планирования федерального транспорта, утвердив трассировку железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва - Санкт-Петербург». Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 29 сентября № 2734.

Как мы писали этой весной, жители нескольких деревень Калининского района Тверской области были встревожены тем, что при строительстве участка ВСМ рельсы проложат прямо через их населённые пункты. Беспокойство выражали поселенцы деревень Рябеево и Щербово.

Мы решили проверить, изменилось ли что-то в планах сейчас, после окончательного утверждения маршрута магистрали.

В прошлой публикации мы оговаривались, что планы нанесены на карту масштаба 1:1000000, то есть в 1 см отражены 10 км местности, значит погрешность слишком высока, чтобы точно оценить, где конкретно будет проходить трасса. Хотя линия магистрали пролегает чётко через деревни.

В принятых Правительством РФ изменениях речь в основном идёт о реконструкции и строительстве нескольких железнодорожных станций по ходу пролегания магистрали. Она, напомним, проходит по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Московской областей и Москвы.

В нашем регионе участок ВСМ пройдёт через Бологовский, Вышневолоцкий, Спировский, Торжокский, Калининский и Конаковский районы.

Итак, в схему территориального планирования добавлены планы строительства 8 пассажирских железнодорожных станций ВСМ пропускной способностью от 96 до 104 пар поездов в сутки.

Четыре из них планируют построить в нашем регионе: Выползово (в Бологовском районе), Садва (в Вышневолоцком округе), Логовежь (недалеко от Торжка) и Новая Тверь (на юго-запад от областной столицы, рядом с деревней Курово, примерно между деревнями Даниловское и Неготино).

Синим выделены места планируемого строитлеьства станций в регионе. Фото: Фото:mnp.economy.gov.ru/геоприложение ФГИС ТП/скрин

На портале Федеральной государственной информационной системы территориального планирования линия пролегания будущей магистрали на карте визуально свой маршрут не изменила и по-прежнему пролегает через деревни Даниловское, Рябеево, Щербово, а также Обухово.

Фрагмент карты территориального планирования. Фото:mnp.economy.gov.ru/геоприложение ФГИС ТП/скрин

Фрагмент карты территориального планирования. Фото:mnp.economy.gov.ru/геоприложение ФГИС ТП/скрин

Таким образом, теперь остаётся только ждать решений по поводу отвода земель под строительство. Тогда-то мы конкретно и узнаем, каким образом магистраль затрагивает интересы жителей этих деревень.

НА ЗАМЕТКУ

И так бывает: пятёрка занимательных фактов

Необычная дорога существует в городе Гибралтар, что на юге Пиренейского полуострова. Там шоссе пересекает взлётную полосу аэродрома. При взлёте-посадке самолётов движение на шоссе останавливается обычным светофором.

В Петербурге, на Петровском острове, есть дом на улице Петровская Коса. Дом любопытен тем, что в 65 сантиметрах (!) от него проходит мост Бетанкура - неразводной вантовый мост через Малую Неву и реку Ждановку.

Там же, в Петербурге, на Канонерском острове, есть целый жилой квартал, прямо над которым проходит дорога западного скоростного диаметра.

В Китае, в провинции Чжэцзян, целый год посреди шоссе стояло пятиэтажное здание господина Ло Баогэнь. Асфальт шоссе обтекал его вокруг, так как властям не удавалось договориться с владельцем об отступных. Через год он всё же покинул дом.

Мистер Кен Уайлд, владелец фермы Стотт Холл, что в графстве Йоркшир Англии, не разрешил властям сносить здание фермы, построенное в XVIII веке. После «боданий» власти дом сносить не стали, но проложили шоссе вокруг фермы, сделав под дорогами тоннели для проезда машин и прогона скота.