Коронавирус в Твери, последние новости на 27 сентября 2021: Обесточивание на КАЭС и девочка-землячка на ТВ-шоу

На КАЭС временно отключили один из энергоблоков, а на ТВ сверкнула звездочка из Твери. Фото: ПТО/ВК/Ты супер!/скрин

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 800 случаев заражения (+219 за сутки).

Выздоровели 58 454 пациента (+313 за сутки).

На карантине - 5721 гражданин (-94 за сутки).

Умерло 1625 человек (за сутки новых смертей не зафиксировано).

Прививку сделали 394 049 человек, за последние сутки - 329 граждан.

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 505 случаев (+ 86 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4960 (+11),

Ржев - 3682 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 2950 (+14),

Калининский район - 2933 (+8),

Кимры - 2254 (+1),

Торжок - 2120 (+3).

Графика: ПТО

Тревожная новость сегодня утром пришла от Калининской атомной станции. Там остановили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматики.

Однако пресс-служба КАЭС заверила, что ничего серьезного не произошло, об аварии речи не идет, никаких поломок нет, радиационный фон в норме:

- Просто произошло обесточивание, причины выясняются.

До конца дня информации о том, из-за чего же все-таки произошло обесточивание и вынужденная остановка работы энергоблока, так и не поступило.

Меж тем еще один юный талант из Твери засветился на ТВ. Вернее - засветилась.

16-летняя Лилия Петрова из Твери попала на детский вокальный телеконкурс "Ты супер!" на НТВ. 26 сентября вышел эфир шоу, где она красиво и объемно исполнила песню "Снилось мне".

Все звезд из жюри нажали на кнопки "выбора", выразив нашей землячке свое восхищение её вокалом и манерой исполнения.

В итоге Лилия отправилась в комнату ожидания. А в кульминационный момент шоу Лилию выбрал композитор Игорь Крутой - она прошла в полуфинал телеконкурса.

Лилия - ты супер!

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