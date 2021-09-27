Коронавирус в Твери, последние новости на 27 сентября 2021: Обесточивание на КАЭС и девочка-землячка на ТВ-шоу

На КАЭС временно отключили один из энергоблоков, а на ТВ сверкнула звездочка из Твери. Фото: ПТО/ВК/Ты супер!/скрин
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 сентября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 800 случаев заражения (+219 за сутки).
Выздоровели 58 454 пациента (+313 за сутки).
На карантине - 5721 гражданин (-94 за сутки).
Умерло 1625 человек (за сутки новых смертей не зафиксировано).
Прививку сделали 394 049 человек, за последние сутки - 329 граждан.
Графика: Яндекс
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 505 случаев (+ 86 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4960 (+11),
Ржев - 3682 (+9),
Вышневолоцкий городской округ - 2950 (+14),
Калининский район - 2933 (+8),
Кимры - 2254 (+1),
Торжок - 2120 (+3).
Графика: ПТО
Тревожная новость сегодня утром пришла от Калининской атомной станции. Там остановили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматики.
Однако пресс-служба КАЭС заверила, что ничего серьезного не произошло, об аварии речи не идет, никаких поломок нет, радиационный фон в норме:
- Просто произошло обесточивание, причины выясняются.
До конца дня информации о том, из-за чего же все-таки произошло обесточивание и вынужденная остановка работы энергоблока, так и не поступило.
Меж тем еще один юный талант из Твери засветился на ТВ. Вернее - засветилась.
16-летняя Лилия Петрова из Твери попала на детский вокальный телеконкурс "Ты супер!" на НТВ. 26 сентября вышел эфир шоу, где она красиво и объемно исполнила песню "Снилось мне".
Все звезд из жюри нажали на кнопки "выбора", выразив нашей землячке свое восхищение её вокалом и манерой исполнения.
В итоге Лилия отправилась в комнату ожидания. А в кульминационный момент шоу Лилию выбрал композитор Игорь Крутой - она прошла в полуфинал телеконкурса.
Лилия - ты супер!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.