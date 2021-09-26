Талантливая девочка из Твери стала участницей вокального телеконкурса «Ты супер!»

Лилия Петрова в образе - кадр из клипа. Фото: Youtube/SKEY FILM/Петрова Лилия. Сохрани/скриншот

Вечером 26 сентября в эфир международного детского вокального конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ ворвется наша землячка, 16-летняя Лилия Петрова из Твери.

Ей ни привыкать участвовать в различных конкурсах. Но этот проект уже стал для неё особенным. Вот что Лилия написала по этому поводу сегодня ночью на своей странице в соцсети:

- Для меня этот проект теперь значит очень много! Когда я только приехала не было ничего особенного, просто шоу и такие же участники ,как на каком либо конкурсе. Но прошло время, и мы правда стали семьёй!!!

Отметим, что у Лилии отличный голос.

Она из многодетной семьи у нее есть три сестры и два брата. Лилия восьми лет училась в детской школе искусств, с девяти лет занимается вокалом.

Что интересно у Лилии Петровой уже даже клип есть. Посмотреть его можно здесь.

СПРАВКА КП

Конкурс «Ты супер!» на НТВ изначально был расчитан на талантливых ребят из детских домов, школ-интернатов и приемных семей. Но в этом году - в юбилейном пятом сезоне - в числе его участников допущены дети из семей, в которых воспитываются пять и более ребятишек.