В Тверской области остановлена работа энергоблока на Калининской атомной станции

Четвертый энергоблок остановлен, но причин для беспокойства нет. Фото: ПТО

Калининская АЭС сообщила, что на атомной станции 26 сентября в 10:01 был остановлен энергоблок №4 из-за срабатывания автоматики. При этом, по информации пресс-службы КАЭС, причин для тревоги нет.

- Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, - такая информация появилась на сайте КАЭС.

В пресс-службе Калининской АЭС "КП"-Тверь" уточнили, что ничего серьезного, из-за чего стоит бить тревогу, действительно не произошло:

- Ни о каком ЧП речи не идет, никаких повреждений оборудования нет, просто произошло обесточивание, причины выясняются.

Как только специалисты выяснят, почему произошло обесточивание и сработала автоматика, пресс-служба КАЭС сообщит об этом.

СПРАВКА КП

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 150 км от Твери. Расстояние до Москвы - 350 км, от Санкт-Петербурга - 450 км.

Площадка КАЭС находится на южном берегу озера Удомля. Общая площадь расположения атомной станции составляет 287,37 га.

Через открытое распределительное устройство Калининская атомная станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец.

Установленная мощность КАЭС – 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. Каждая очередь включает в себя по два энергоблока мощностью 1000 мегаватт.

I очередь: энергетический пуск блока №1 состоялся в 1984 году; в 1986 году был включен в сеть энергоблок №2

II очередь: энергоблок №3 введен в эксплуатацию в 2004 году; в 2011 году состоялся пуск энергоблока №4.