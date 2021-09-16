Как в Твери организовать вакцинацию от гриппа или ревакцинацию от коронавируса прямо на работе

Сделать прививку, не выходя из офиса, оказалось очень просто. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пора делать прививку от гриппа: сезон ОРВИ вот-вот начнётся, на улице холодает день ото дня. Вакцинироваться в этом году особенно важно, ведь начальные симптомы гриппа практически неотличимы от симптоматики коронавируса. Заболеете - возникнет путаница, можно потерять драгоценное время. Ну а если подцепить сразу два этих заболевания, организм может просто не справиться…

Но что делать, если времени на прививку нет? Всё просто: организуйте иммунизацию прямо на рабочем месте. Редакция «КП»-Тверь» так и поступила. Что называется, испытано на себе. Расскажем о своём опыте и вам.

Прививки на рабочем месте делают по всем правилам: медики проверят ваше самочувствие и попросят заполнить нужные документы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сразу отметим: если в коллективе есть работники, которым пора ревакцинироваться от коронавируса, об этом нужно сообщить прививочной бригаде. Вместе с вакцинами от гриппа они захватят и «Спутник Лайт». Есть лишь одно «но»: желательно, чтобы количество ревакцинирующихся было чётным (производитель поставляет вакцину в фасовке по две дозы в одной ампуле).

В нашем случае чётного количества не сложилось, хоть мы и очень старались. Но медики городской больницы № 6 пошли нам навстречу и сами нашли ещё одного претендента на ревакцинацию «Спутником Лайт». Спасибо им большое!

Итак, вот простая инструкция, как организовать вакцинацию на рабочем месте.

Первое. Определитесь с количеством человек, которые хотят сделать прививку от гриппа и коронавируса.

Второе. Позвоните в ваше территориальное медучреждение и сообщите свои данные: какую организацию представляете, сколько человек планируют вакцинироваться. Звонить может любой работник, необязательно начальник. Медики сообщат, когда смогут приехать. В нашем случае удалось договориться на ближайшие дни: врачи предложили две даты, и мы выбрали удобную. Кстати, опросите соседние организации, может, и там есть желающие вакцинироваться. Мы так и сделали, поэтому прививалась не только редакция «КП»-Тверь», но и коллеги по холдингу «На Озёрной».

Третье. Необязательно, но прививочная бригада может попросить прислать за ней машину. В этом нет ничего особенного: больничный автотранспорт может быть занят, а время у докторов и медсестёр сегодня на вес золота. Продумайте этот момент заранее.

Четвёртое. Определитесь с помещением, где будет проходить вакцинация. В идеале это должна быть санитарная комната (не путать с санузлом) или медкабинет. Конечно, такие есть далеко не везде. Подойдёт любое чистое помещение со столом и стульями, в котором (или в непосредственной близости от которого) есть раковина, чтобы медики помыли руки. Помещение необходимо тщательно убрать, столы продезинфицировать.

Пятое. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе документы. Для вакцинирующихся от гриппа: паспорт и полис ОМС. Для ревакцинирующихся от коронавируса: паспорт, полис и СНИЛС.

Прививку мы с коллегами перенесли вполне хорошо. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вот, собственно, и всё. Сам процесс занимает очень короткое время. Прививочная бригада раздаст вам бланки заявок на вакцинацию, куда потребуется внести данные из вышеупомянутых документов. Перед прививкой от гриппа каждому измерят температуру и спросят о самочувствии. Ревакцинирующимся от коронавируса пульсометром измерят сатурацию, проведут стандартный опрос и попросят заполнить короткую анкету - всё точно так же, как и во время первичной вакцинации. Данные о ревакцинации в течение двух дней появятся у вас на «Госуслугах».

«Спутником Лайт» желающих также укололи. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ВАЖНО!

Прививки от гриппа в этом году делают двумя вакцинами: «Ультриксом» и «Совигриппом». Они имеют аналогичный механизм действия и различаются лишь количеством штаммов, против которых сработают. «Ультрикс» несёт информацию о четырёх штаммах, «Совигрипп» - о трёх (те же, что и в «Ультриксе», за исключением одного антигена вируса гриппа B, циркуляция которого в этом году возможна, но маловероятна). «Ультрикса» в тверских больницах больше, скорее всего вам предложат вакцинироваться им.

Негативные реакции после вакцинации от гриппа данными вакцинами (температура или ломота) очень редки. По словам медиков, их отмечает один человек из ста.

Накануне вакцинации лучше отказаться от алкоголя, в течение пары дней после прививки тоже. Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, отложите вакцинацию. Перенести прививку от гриппа нужно будет и тем, кто проходит вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса. Между прививками необходим 30-дневный перерыв.

В день прививки откажитесь от посещения бань и саун, избегайте тяжёлых физических нагрузок и переохлаждения. Будьте здоровы!