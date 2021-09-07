Не допустить микст-инфекции: Главный эпидемиолог Тверской области рассказал, почему важно сейчас привиться от гриппа и как это сделать

В этом году к нам придут совершенно новые гриппозные штаммы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезон подъёма заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями не за горами, и в Тверской области уже стартовала вакцинация от гриппа. В наш регион к настоящему моменту доставлено более 210 тысяч доз вакцины для взрослых, в ближайшее время подвезут и вакцину для детей и беременных женщин.

О новых гриппозных штаммах и всех тонкостях сезонной вакцинации в период коронавируса журналистам рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский.

Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

Какими вакцинами будем прививаться

Большая часть поставленных в регион вакцин (более 177 тысяч доз) - это «Ультрикс», четырёхвалентная вакцина (для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа: двух вирусов типа А и двух типа В). Сегодня она считается наиболее эффективной в плане формирования иммунитета против различных штаммов гриппа.

Ещё нам привезли 33 тысячи доз «Совигриппа» - это трёхвалентная вакцина (для защиты от двух вирусов типа А и одного вируса типа В). «Совигрипп» хорошо нам известен и уже не раз показал свою эффективность: в прошлом году взрослых прививали преимущественно им.

Новый грипп, неизвестный иммунитету

Антигенный состав вакцин против гриппа B в этом году остался без изменений - прошлогодние штаммы по-прежнему актуальны. Что касается гриппа А, то в этом году штаммы, а соответственно и состав вакцин полностью поменялись.

- Для нас в этом году будет актуален грипп А (H1N1) «Виктория», а также грипп А (H3N2) «Камбоджа». Это совершенно новые для нас штаммы, и у населения против них нет никакого иммунитета, - подчёркивает Александр Раздорский, - поэтому вакцинироваться особенно важно.

«Совигрипп» или «Ультрикс»?

Распределены обе вакцины по медучреждениям равномерно: «Ультрикса» везде больше, чем «Совигриппа». Если к моменту, когда вы придёте за прививкой, в наличии будут обе вакцины, никто не запретит вам выбрать, какой привиться.

Но, как отметил Александр Раздорский, обе вакцины эффективны и работают по аналогичной схеме. Их отличие лишь в одном антигене вируса гриппа В (в «Ультриксе» он есть, в «Совигриппе» - нет). Циркуляция этого конкретного вируса в этом году возможна, но маловероятна.

Схема вакцинации от гриппа и коронавируса

- Интервал между вакцинациями от гриппа и коронавирусной инфекции должен составлять не меньше месяца. То есть, если вы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, прививку от гриппа можно делать через тридцать дней после второй дозы вакцины от коронавируса, - сообщил Александр Раздорский.

Врач подчеркнул, что это классическая рекомендация, применяемая к большинству вакцин. Если ей следовать, никакой негативной нагрузки на организм не будет. Точно так же можно прививаться, например, от клещевого энцефалита и других инфекций.

Опасно: микст-инфекция

Коронавирус никуда не делся. Сегодня в России циркулирует дельта-штамм, о его агрессивности известно, наверное, уже всем. Но что будет, если заболеть одновременно коронавирусом и гриппом?

- Это приведёт к так называемой микст-инфекции. Сначала развивается грипп, потом к нему присоединяется ковид или наоборот. Такая ситуация серьёзно отяготит развитие и последствия инфекции, - предупреждает эпидемиолог.

Грипп или «корона»?

В гриппозный сезон диагностика коронавируса и гриппа будет затруднена. Ведь на начальных стадиях нет симптомов, которые позволяют с ходу отличить грипп от «короны». Ломота, головная боль, температура, кашель - всё это в равной степени свойственно обеим инфекциям.

- Чтобы не гадать, необходимо сделать прививку, - подчёркивает эпидемиолог.

Где сделать прививку

Всё как обычно - в своей поликлинике. Вакцина распределена между всеми медучреждениями Тверской области, дефицита нет.

Работают также выездные прививочные бригады, которые традиционно вакцинируют маломобильные группы населения и трудовые коллективы.

Привиться на работе

Организации могут вызвать прививочную бригаду, чтобы вакцинировать от гриппа своих сотрудников. Это может сделать любая контора независимо от количества сотрудников.

Руководитель организации должен обратиться в ближайшее медучреждение, чтобы организовать вакцинацию своих сотрудников на рабочем месте.

А что же маски?

Александр Раздорский подчеркнул: необходимо продолжать соблюдать масочный режим, гигиену рук и держать социальную дистанцию. В гриппозный сезон это важно как никогда.

В прошлом году из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом мы очень мало болели гриппом. С одной стороны, это прекрасно: меры предосторожности показали свою высокую эффективность против сезонных болячек. С другой стороны, наш иммунитет не подготовлен к новому гриппозному сезону. Поэтому вновь надо хорошо беречься и вакцинироваться.