Пол-ампулы в одну руку: Врач из Твери объяснила, почему одной ампулой «Спутника Лайт» прививают двоих

В одной заводской ампуле может содержаться несколько доз препарата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одну ампулу «Спутника Лайт» используют, чтобы уколоть двоих. Нормально ли это? Достаточное ли количество вакцины получает человек? С такими вопросами в нашу редакцию обратились жители Твери, решившие пройти ревакцинацию и удивившиеся странному порядку.

- Мне вообще пришлось в интернете искать себе пару на вакцинацию! - сообщила одна из наших читательниц. - В вакцинальном пункте сказали, что лучше приходить по двое.

Использование одной ампулы на двоих или даже пятерых человек вполне нормально и обусловлено особенностями заводской фасовки препарата, объяснили «КП»-Тверь» медики.

- Доза препарата, которую нужно ввести пациенту, - 0,5 мл. В ампуле содержится 1 мл, то есть две дозы. Так поставляет препарат производитель. Ещё есть фасовка по пять доз в одной ампуле, - рассказала заведующая вторым терапевтическим поликлиническим отделением городской больницы № 6, врач-терапевт Мария Чернышова. - Поэтому, чтобы не ждать себе пару, лучше приходить на вакцинацию вдвоём.

Дело в том, что препарат размораживают и повторно заморозить вскрытую ампулу нельзя. Содержимое нужно использовать в течение двух часов после разморозки, иначе препарат пропадёт.

- «Спутник V» тоже поступал расфасованным по несколько доз в одну ампулу. Но вопросов у пациентов не возникало, потому что вакцинация шла массово, люди шли один за другим и вакцина не пропадала, - добавила врач.

Переживать не стоит - вакцину вкалывают одноразовыми шприцами, всё стерильно. Но если вы придёте на ревакцинацию в одиночку, возможно, придётся какое-то время сидеть и ждать, пока найдётся пара для вас. Так что у нас имеется неплохая перспектива для новой формы знакомств: поиск себе пары на вакцинацию - здоровые отношения в прямом смысле слова.

ВАЖНО!

Чтобы не потерять иммунитет, ревакцинацию от коронавируса следует проходить через полгода после вакцинации - таковы рекомендации Минздрава. Ревакцинацию нужно делать всем, кому была показана первичная вакцинация.

Препарат для ревакцинации «Спутник Лайт» - облегчённый вариант отлично зарекомендовавшего себя «Спутника V».

Ревакцинироваться можно без предварительного анализа на антитела. Ревакцинация проходит в один этап, вторая доза не требуется.

Перерыв между ревакцинацией и другими прививками (например, от гриппа или клещевого энцефалита) должен составлять один месяц (минимум 28 дней).