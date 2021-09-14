Отопительный сезон-2021 в Твери начнётся 16 сентября: по каким адресам сначала дадут тепло

Отопительный сезон в Твери в 2021 году стартует 16 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Квартиры тверичан начали остывать: температура в некоторых опускается ниже +20 градусов. Жители мерзнут, по ночам укрываются несколькими одеялами и надеются, что скоро включат батареи. Когда же отопительный сезон - 2021 начнется в Твери? С 16 сентября - объявлена дата начала отопительного сезона 2021-2022 в Твери.

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Огоньков.

В документе за подписью главы города говорится:

«Приступить с 16 сентября к подаче тепла в медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе».

Что касается жилых домов, то ждать тоже недолго. Подача отопления в жилом фонде Твери стартует с 16 сентября.

Подключение будет проходить поэтапно - в течение нескольких дней. И обычно завершается течение недели. По всем вопросам, связанным с подачей тепла, потребители должны, прежде всего, обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Именно они могут назвать точную дату подключения к центральному отоплению каждого дома.

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