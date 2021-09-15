Полный график подключения отопления в домах Твери с 16 сентября с адресами

В дома Твери пуск тепла начинается с 16 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На улице совсем не бабье лето, прохладно, и в квартирах тверичан тоже понизилась температура. Поэтому, городские власти решили начать пуск тепла раньше обычного, а обычно тепло в домах Твери давали в конце сентября. Отопление в областном центре начнут поэтапно подключать с 16 сентября.

Публикуем полный график подключения тепла в домах Твери, предоставленный компанией «Тверская генерация».

16 - 17 сентября

1-й Карпинского пр-д 2/60, 4, 6, 8, 10;

1-й Розы Люксембург пер. 6;

2-й Карпинского пр-д 1/62, 1а, 3а;

Академика Туполева ул. 101, 103, 107, 109, 112/24, 113, 115;

Александра Ульянова ул. 9/1а; Алексея Томского ул. 4, 6/2, 8/1, 12, 14;

Артиллерийский пер. 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22;

Афанасия Никитина наб. 20, 20а, 22, 24,

24а, 28, 30, 54, 54, 56/2, 74, 80, 82/2, 84, 86, 88/2, 90/2, 142, 142а кор.1, 142к1, 144к1, 144к2;

Благоева ул. 3к1, 3к2, 3к3, 4(общ.), 4к2, 4к3, 5, 5к2, 6, 6а, 8к1, 8к2, 8к3, 12(общ.), 14/65, 15, 18, 32, 44, 76, 76к1;

Горького ул. 4а, 4к3, 8, 10, 10а, 15, 19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 58, 59, 61, 62/1, 63/4, 70, 71, 72/4, 79/2, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2, 124, 126, 128к1, 128к2, 132, 134, 136/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186;

Грибоедова ул. 34/68к.1;

Екатерины Фарафоновой ул. 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45;

Жореса ул. 3, 21;

Зинаиды Коноплянниковой ул. 2к1, 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 19к1, 19к2, 20, 21, 22, 23, 24, 26;

Карпинского ул. 3, 5/34, 5/34, 9, 10/2, 12/32, 16, 18, 22/22, 28;

Кольцевая ул. 80, 82, 82к1;

Комсомольский пр-т 1/28а, 2/26, 3, 5, 7, 8, 9, 9к1, 10, 10к1, 11, 11, 11а, 11к1, 11к2, 15/44, 19, 19а, 19к1;

Красина ул. 53, 53к1;

Малый Заводской пр-д 12;

Маяковского ул. 44, 48;

Менделеева ул. 7/63;

Михаила Румянцева ул. 6/30, 8, 9, 10, 11, 12к1, 15, 53/12, 55/3, 55/3;

Мичурина ул. 4/29, 6/34, 8/31, 37/23, 41, 44, 44к2, 45;

Мусоргского ул. 6к1, 6к2, 6к3, 6к4, 6к5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 20/27, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29/33, 30/33, 31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36а, 37, 38/33, 39;

Нахимова ул. 10/15;

Никитина пер. 5, 6, 7, 8к1, 8к2, 8к3, 9, 10, 10к2, 13;

Никитина ул. 4;

Павлова ул. 6, 8/36, 10, 12;

Петербургское ш. 2а;

Пржевальского ул. 14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58к1, 59, 60, 61, 62, 64, 64к1, 66, 68, 70;

Розы Люксембург ул. 96, 98, 100, 102

Скворцова-Степанова ул. 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38;

Фурманова ул. 1а, 3, 5, 7, 9;

Хрустальная ул. 2к1, 2к2, 2к3, 2к5, 4, 4к1;

Шмидта б-р 3, 5, 5к1, 23, 24, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 45, 47, 49, 49к1, 49к2

17-18 сентября

Бебеля ул. 2, 2к1, 3, 4/43, 5, 7, 10, 42, 44, 54, 56а;

Беляковский пер. 26/51, 30, 32, 40, 40;

Вольного Новгорода ул. 2;

Восстания ул. 30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 42, 44, 44к2, 46, 48;

Дмитрия Донского ул. 34, 44/1;

Достоевского ул. 1/19, 2б, 7к1, 11к1, 15; ДРСУ-2 пос. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Ефимова ул. 22, 24;

Ивана Седых пер. 4, 6;

Коллективный пер. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10;

Константина Заслонова ул. 1, 5, 5а, 7, 9, 11;

Краснофлотская наб. 4;

Кривичская ул. 6;

Новоторжская ул. 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16к1, 16к2, 19, 23;

Профсоюзов б-р 1, 3, 3к3, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 6, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27;

Радищева б-р 4, 5, 7, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 37, 42, 44, 45, 50, 52;

Реки Тьмаки наб. 1/32, 20к1, 26, 30/2;

Сахаровское ш. 6, 7, 8, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26;

Свободный пер. 1, 1в, 1г, 3к.2, 7, 20, 22, 30, 43/18;

Севастьянова ул. 1, 1к1, 2, 2к1, 3, 5, 6, 7, 7к1, 7к2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20;

Симеоновская ул. 1, 7, 9, 14, 33, 33а;

Советская ул. 7, 8, 18, 20, 22, 24, 40;

Софьи Перовской ул. 1/45, 3, 8, 9, 10/32, 12, 14, 26, 28, 30, 32, 43;

Стахановская ул. 31, 33, 35, 37;

Степана Разина наб. 2;

Студенческий пер. 21, 23, 25, 30, 30а;

Тверская пл. 2, 2б, 6, 8, 9;

Тверской пр-т 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15;

Театральный пр-д 3а, 3б;

Тракторная ул. 4а, 5, 5б, 5в;

Трехсвятская ул. 24, 28, 29, 31, 33/25;

Троицкая ул. 2/25, 2а;

Трудолюбия пер. 30, 32, 34, 34к1, 35, 35к1, 35к2, 36, 37, 37к1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28;

Учительская ул. 1, 3, 6к1, 13/34, 39, 49;

Халтурина ул. 20, 22

Циммервальдская ул. 2, 24

18-19 сентября

Академика Каргина ул. 12;

Андрея Дементьева ул. 2, 4, 6, 19, 19/63, 21, 22, 23, 26, 29, 36/38, 37, 39, 48, 50;

Вагжанова ул. 1, 3, 4, 5, 5а, 10, 12, 16;

Вагжановский пер. 2, 6, 9, 14;

Вокзальная ул. 4, 5, 5к1, 6, 8, 12/22, 16;

Вольного Новгорода ул. 1, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

Гагарина пл. 2;

Горютино 80;

Желябова ул. 3, 34, 36, 42, 44, 46, 48(50), 57;

Жигарева ул. 5, 7, 19, 21, 31, 33, 44, 46;

Крылова ул. 3, 4, 5, 7, 13, 15, 21, 22, 29/40, 30;

Лидии Базановой ул. 5, 18, 20, 20( 2,3,4);

Малая Самара ул. 2, 7, 9, 9к1;

Маршала Василевского (Сах ул. 1, 1а, 2а, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

Медниковская ул. 24;

Михаила Тверского пл. 4;

Московская ул. 1, 10, 24к1, 24к2, 24к3, 76, 78, 80, 86а, 88/15(общ.), 90(общ), 95/14, 99, 111, 114;

Новоторжская ул. 22к1;

Перемерки Большие ул. 20;

Полевая ул. 1, 4, 6;

Пушкинская ул. 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 22;

Радищева б-р 47, 49;

Рыбацкая ул. 1/48, 3, 4, 42;

Садовая (Сахарово) ул. 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 25;

Салтыкова-Щедрина ул. 44;

Серебряная ул. 3;

Симеоновская ул. 30, 52/12, 54, 58, 60, 63, 68, 70, 87, 89;

Славы пл. 1, 2;

Смоленский пер. 3, 5, 8, 8к1, 8к2, 32;

Советская ул. 9, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 41, 54к1, 54к2, 56к1, 56к2, 60, 62, 64;

Степана Разина наб. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 42;

Студенческий пер. 5, 10/15, 40, 42;

Татарский пер. 29;

Тверской пр-т 6, 16, 18;

Трехсвятская ул. 12, 18, 20, 25;

Чернышевского ул. 1

Школьная (Сахарово) ул. 2, 3, 4, 6, 9, 11

19-20 сентября

1-я Суворова ул. 6;

Андрея Дементьева ул. 2;

Власьево Новое пос. 5, 29;

Волоколамский пр-т 3, 5, 5а, 7к1, 7к2, 9, 9к4, 11, 13;

Дарвина пр-д 1, 2, 4к1, 4к2;

Жигарева ул. 44, 46, 50к9;

Керамического Завода 5;

Коробкова ул. 6;

Московское ш. 13, 35;

Озерная ул. 1, 2, 3, 5;

Победы пр-т 5, 7, 7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 11, 19, 23, 25;

Реки Лазури наб. 1к2, 7;

Ротмистрова ул. 32, 34, 35;

Химинститута пос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 57;

Чайковского пр-т 1к1, 2, 4, 5(общ.), 6к2, 6к4, 7, 16, 17

Шишкова ул. 88, 90

20-21 сентября

1-й Красной Слободы пер. 3, 7/1, 7б;

1-й Мигаловский пр-д 4, 6, 8;

2-й Академический пр-д 18, 20;

2-й Красной Слободы пер. 5;

2-я Боровая ул. 2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

3-я Боровая ул. 3, 5, 7;

7-я Красной Слободы ул. 27;

8-я Красной Слободы ул. 4к1;

Академическая ул. 10, 14, 14к1, 16, 20, 22;

Академический пр-д 16;

Бакунина ул. 31;

Бобкова ул. 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21к1, 23, 24, 24к2, 24к3, 24к4, 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 26к5, 26к6, 26к7, 26к8, 27, 28к1, 28к2, 28к3, 28к4, 28к5, 28к6, 28к7, 28к8, 28к9, 32, 36к1, 36к4, 37, 38, 38к1, 39, 40, 41, 43;

Бориса Полевого ул. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 17, 19, 21;

Борихино Поле ул. 1;

Боровой пр-д 6, 8, 10, 12;

Виноградова ул. 1, 1б, 2, 9, 10;

Гайдара ул. 46, 47, 48, 50;

Георгиевская ул. 2/4, 8, 8, 10, 14, 16, 20/3;

Громова ул. общ. воен.кооп., 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9, 10, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 14, 16, 18к1, 18к2, 22к1, 22к2, 23, 25, 27, 28к1, 28к2, 30, 32, 34, 36к1, 36к2, 38, 40к1, 40к2, 42, 44, 46, 48к1, 48к2, 48к3, 50к1, 50к2, 50к3, 56, 58;

Двор Пролетарки 4, 17(общ.), 42, 43, 47, 61, 70, 82, 99, 100, 118, 119, 122, 156, 164, 177;

Дзержинского ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Дружинная ул. 14, 16, 18;

Евгения Пичугина ул. 21к1, 21к3, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;

Зои Космодемьянской ул. 1, 3, 6, 8;

Ильи Касьянова ул. 3, 15;

Инициативная ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13, 14;

Калинина пр-т 9, 11, 12, 14, 18, 21к3, 21к4;

Карла Маркса ул. 5, 7, 9, 11;

Кирова ул. 5а, 7а, 9, 9а;

Константина Заслонова ул. 4;

Ленина пр-т 2, 3/44, 4а(общ.), 7/7, 8, 12, 14, 14к1, 14к2, 14к3, 15/4, 17/3, 19/4, 20, 21, 22/31, 23/1, 26, 26а, 27, 27/3, 28, 30, 33/1, 33а, 37, 39, 41, 43, 43а;

Лизы Чайкиной ул. 1, 10, 25/2б;

Марии Смирновой ул. 3, 5, 7, 9;

Маршала Буденного ул. 5, 9, 11/14, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1;

Маршала Захарова ул. 6, 8, 10, 12, 14, 16/17;

Маршала Конева ул. 1/3, 2, 2к2, 5, 5к1, 5к2, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 12к1, 14, 14/1, 20, 73а, 73а;

Мигаловская наб. 1б, 1к2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17;

Николая Корыткова пр-т 1(общ.), 2/19, 2к1, 3к1, 4, 6, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 44, 44а;

Новикова ул. 17, 19, 21;

Ногина б-р 2, 2к2, 3, 4, 5, 6к4, 7, 8, 8к1, 9, 10к1, 10к2;

Оснабрюкская ул. 7/2, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 11, 13, 15, 17, 19, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 23/1, 25к.1, 25к.2, 26, 27к.1, 27к.2, 30, 32, 34, 36;

Партизанский пер. 16;

Пролетарская наб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6к2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2;

Прядильная ул. 5, 5/9, 11/6, 13;

Ремесленный пр-д 3а, 5, 8а, 8б, 10, 10а, 12;

Республиканская ул. 7, 9, 11, 13;

Ржевская ул. 11, 12а(общ), 14;

Рихарда Зорге ул. 3, 9, 11/14, 13, 15;

Спортивная ул. 2/9;

Степана Горобца ул. 4, 6, 8, 10;

Строителей ул. 4, 5/15, 6, 7/16, 8к1, 8к2, 8к4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19к1, 20;

Ткача ул. 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16к1, 18;

Чудова ул. 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21

Шишкова ул. 97

21-22 сентября

1-й Вагонников пер. 2, 43;

1-я Вагонников ул. 46;

1-я Поселковая ул. 3, 5, 7, 8, 8а;

2-я Красина ул. 49, 68, 72, 74, 76, 80, 82;

2-я Лукина ул. 11;

2-я Металлистов ул. 8;

4-й Металлистов пер. 5, 7; 53к4, 53к6, 54/37, 55/39; 62, 62а, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 86, 89, 91, 93к1(тсж), 99, 103, 107, 111, 113, 116, 118, 120, 122, 124;

6-я Пролетарская ул. 16, 17, 18, 19, 20, 26;

7-я Пролетарская ул. 8;

Артиллерийский пер. 4, 7, 13, 15;

Артюхиной ул. 1б, 1в, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 15А, 15Б, 15В, 15В, 15Г, 15д, 24к1, 24к3, 24к4, 24к5, 26, 32;

Афанасия Никитина наб. 146, 148, 152/2;

Бакунина ул. 13, 15;

Баррикадная ул. 4;

Веселова ул. 6, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/28, 35;

Георгия Димитрова ул. 56, 58, 60, 62, 64

Гончаровой ул. 8, 10;

Горького ул. 133, 135, 137/6;

Грибоедова 2-я ул. 2/43, 4, 6/2, 20/2;

Гусева б-р 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 31к1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45к1, 45к2, 47к1, 47к2, 47к3;

Дачная ул. 57, 67, 69, 71, 74;

Докучаева ул. 36;

Дорошиха 1;

Загородная ул. 12к1, 14к1;

Зеленый пр-д 41, 43к1, 43к1, 43к11, 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к2, 43к4, 43к7, 43к9, 45к1, 45к10, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3;

Зинаиды Тимофеевой ул. 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Иртыша наб. 31, 33, 35;

Калинина пр-т 6, 8;

Кольцевая ул. 70, 72, 74, 76, 78;

Коробкова ул. 13, 14, 17, 17к1, 20;

Королева ул. 4, 5, 7а, 8, 9, 11, 14/2, 16/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28/18;

Левитана ул. 20, 24, 26, 32, 34, 36/75, 38, 42, 46, 52, 54, 56, 58 к.3, 58 к.4, 58 к.5, 58 к1, 58 к2;

Литвинки пос. 1, 2, 3, 3к1, 3к2, 4, 5, 13, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35

Лукина ул. 3(общ.), 6, 8, 10, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 14, 25;

Луначарского ул. 1, 3, 3к1, 4, 5, 5к1, 6, 7, 7/36, 8, 9, 9к1, 10, 12, 26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36;

Макарова ул. 4к2;

Можайского ул. 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61а, 61б, 61в, 62, 62к1, 65, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 81к1, 83, 85, 87;

Молодежный б-р 1, 3к1, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 8к1, 8к2, 12, 14, 15, 16;

Оборонная ул. 1, 3, 5, 7, 8, 9/27, 10;

Октябрьский пр-т 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 85/49, 87к1, 87к2, 89, 93, 95к1, 95к2, 95к3, 95к4, 95к5, 97;

Орджоникидзе ул. 1, 3, 5, 9, 11, 13/26, 15, 17, 21, 23, 25, 25а, 25б, 40/76, 41/78, 42к1, 42к2, 42к3, 43б, 43к1, 43к2, 44, 45, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3, 46к4, 47, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3, 49к4, 49к5, 49к6, 49к7, 49к8, 51к1, 52к1, 53в, 53к1, 53к2, 53к3,

Паши Савельевой ул. 2, 2к2, 3, 5, 6, 6к1, 6к2, 7, 9, 10, 14, 15, 15к2, 17, 19, 21, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 27, 33к1, 33к2, 35к1, 35к2, 35к4, 37к1, 37к6, 39к1, 39к3, 39к4, 39к5, 48, 48к1, 48к2, 52, 52к1, 52к2, 52к4;

Первитинская ул. 41;

Перекопский пер. 2, 4, 6, 11, 11а, 13а, 15, 15а;

Петербургское ш. 4, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 10к1, 10к2, 12, 14к1, 14к2, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38к1, 43, 45, 45а, 47, 47б, 49, 49к2, 50, 50к1, 51, 51а, 51б, 51в, 51к6, 53, 54/2, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61,

Победы пр-т 48/29, 50/23, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68к1, 68к2, 68к3, 68к4, 68к5, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86;

Прошина ул. 1(общ.), 3к1, 5;

Реки Лазури наб. 22(общ. №4);

Седова ул. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 55, 57, 120а, 120б, 124а;

Скворцова-Степанова ул. 85;

Склизкова ул. 70к1, 70к2, 70к3, 70к4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84к1, 84к2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114к1, 116, 116к1, 116к2;

Спартака ул. 4/2, 5, 19, 39а(общ), 43, 44, 45 к.1, 46;

Тамары Ильиной ул. 31, 32, 32а, 33, 33к1, 35;

Терешковой пл. 47/27;

Тимирязева ул. 3;

Транспортная ул. 2, 4, 6;

Фадеева ул. 35, 37;

Фрунзе ул. 2, 4, 6, 8к1, 8к2, 10, 12, 14, 16, 20, 24;

Хромова ул. 3а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8а, 9, 9к2, 10к1, 11, 12, 12а, 13к1, 13к2, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18к1, 18к2, 18к3, 19, 21, 22, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2, 27к1, 29, 31;

Хрустальная ул. 10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 43, 45, 45к1, 45к1, 45к2, 46к1, 46к2, 46к3;

Цанова б-р 10, 12, 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35

Цветочная ул. 2, 4, 6

22-23 сентября

15 лет Октября ул. 3/22, 5/21, 8, 12к1, 13к2, 13к3, 16(общ.), 43, 47, 48/15, 51/18, 52, 52к.1, 54/62, 56, 58к1, 58к2, 60, 61/64, 62к1, 62к2, 63к1, 63к2, 64/23;

1-й(Элеватор) пер. 1, 3, 5;

1-я Садовая 40/5;

1-я Силикатная ул. 3, 7, 11, 13а;

1-я Суворова ул. 10;

2-й(Элеватор) пер. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;

2-я Осипенко ул. 4, 8, 10, 18, 20, 24;

2-я Серова ул. 2, 6, 8, 10, 12, 33;

2-я Силикатная ул. 2/21, 2к2, 4, 6;

3-й(Элеватор) пер. 2, 3, 4;

Академика Туполева ул. 116, 116к2, 116к3;

Александра Завидова ул. 3, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36;

Александра Попова ул. 1, 3, 5, 7, 33, 35, 35к1, 36, 38/2, 42;

Богданова ул. 3, 10к2, 22к1, 22к2, 24к1, 24к2, 26/17, 27, 29, 31, 33/15, 34;

Бочкина ул. 9, 22;

Волоколамский пр-т 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15к2, 16/5, 18, 19/2, 21, 22, 23, 24, 25/19, 25к1, 26, 27/2, 27к1, 28, 29, 31а, 33, 33к2, 33к3, 37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, 47;

Восточная ул. 1, 3;

Гвардейская ул. 4, 5, 7, 8, 9/2, 9к1, 9к2, 10к2, 11, 12/8, 14, 16/7;

Ерофеева ул. 4, 6, 6а, 7, 7к2, 8, 8к4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17/5, 19, 20, 21, 23;

Ипподромная ул. 1, 2а, 6, 6а, 6б, 7, 7к1, 7к2, 8, 10, 11/30, 12/29, 16, 18к2, 19, 20, 21, 22, 22а, 24;

Кайкова ул. 3, 4а, 5, 11;

Коминтерна ул. 43 под.7,8,9, 43 под с 1-6, 47, 49а, 49б, 49в, 67/2, 69;

Коробкова ул. 1, 2, 3, 4, 10, 11к2, 12, 16, 18;

Озерная ул. 2к2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 16к1, 17, 18, 19, 20, 23;

Орджоникидзе ул. 2/1, 4/2, 6/1, 8, 10/2, 12/1, 14, 18, 22/25, 24, 47, 52к1, 52к2, 54/37; Победы пр-т 2а, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 18, 22/15, 24к1, 24к2, 26, 28к1, 28к2, 30/17, 32/3, 34, 36/46, 37А, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40к1, 41, 42, 42а, 43, 43к2, 44, 44а, 45/28, 45/28(ГВС), 46/30;

Резинстроя ул. 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8к2, 9к2, 9к3, 10, 11;

Реки Лазури наб. 2, 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14;

Ротмистрова ул. 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26;

Садовый пер. 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 37/15;

Склизкова ул. 2, 4, 6, 8, 10, 19/25, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 54/25, 56/20, 58, 60, 66, 68;

Спортивный пер. 2к2, 2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11(общ.ТГУ), 16;

Тамары Ильиной ул. 1/17, 1б, 3к1, 3к2, 6/15, 7к1, 7к2, 9/19, 11/12, 14, 17/49, 21, 23;

Терещенко ул. 5/25, 6, 6к.1, 6к2, 6к3, 17, 24, 26, 28, 31, 32/14, 33а, 33б, 34, 35, 36, 38, 39к1, 39к2, 39к3, 39к4, 41к1, 41к2, 41к3, 41к4;

Университетский пер. 3, 5, 9, 11;

Фадеева ул. 1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10к2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26к1, 26к2, 28к1, 28к2, 29, 31, 32, 34к1, 34к2, 35, 36к1, 36к2, 37, 38к1, 38к2;

Цанова б-р 1, 3, 5, 7, 9к1, 9к2, 11к1, 11к2, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35;

Центральная(пос. Элеватор ул. 1, 2, 7б, 8к1, 9, 9б, 11, 11б, 14, 14к1, 15, 15к1, 16а, 16к1, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20к1, 20к7, 20к8, 22, 24, 26, 32к1

Чайковского пр-т 24/2б, 24а, 25, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 35, 37, 37, 40/2, 42, 42а, 44, 44к3, 46, 62а, 84, 86, 90, 94, 98, 100;

Швейников пр-д 2, 3, 4к1, 4к2, 6.

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