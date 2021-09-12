Коронавирус в Твери, последние новости на 12 сентября 2021: Приезд Екатерины II и стрельба на свадьбе

В ожидании императрицы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 62 751 случай заражения (+198 за сутки).

Выздоровело 56 288 пациентов (+174 за сутки).

На карантине - 4879 человек (+18 за сутки).

Умерли 1584 человек (+6 за сутки).

Прививку сделали 379 459 человек, за последние сутки - 1137 граждан.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 373 случаев (+80 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4785 (+19),

Ржев - 3473 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 2832 (+8),

Калининский район - 2767 (+10),

Кимры - 2200 (+2),

Торжок - 2068 (+2).

Графика: Яндекс.

В Твери произошел казус на свадьбе. Жители одной из улиц в микрорайоне Южный пожаловались в полицию, что во дворе слышны выстрелы. Как выяснилось, это стреляли участники свадебного кортежа. В итоге их задержали, доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном нарушении. А также и охолощенный пистолет нашли в одной из машин. Владелец оружия ответит по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Еще один праздник, но уже без стрельбы и гораздо более масштабный прошел в саду Императорского путевого дворца. Там состоялся костюмированный праздник «Екатерининская миля: ожившие полотна». Гвоздем программы стал приезд императрицы Екатерины Великой. Её роль исполнила актриса Ольга Будина.

Действо это стало уникальным событием для культурной жизни города. Таким образом еще историю посещений Екатериной Великой Твери не реконструировали.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.