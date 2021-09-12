Виват императрице, или По газону не ходить: В Твери в саду Императорского дворца торжественно встретили Екатерину II

Явление императрицы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вечером 11 сентября в Твери ждали и дождались Екатерину Великую. Тут бы и крикнуть: а царица-то - не настоящая! Естественно, не настоящая. Императрицу сыграла актриса Ольга Будина.

Дело в том, что в прекрасном саду Тверского Императорского дворца разыграли целый костюмированный праздник под названием «Екатерининская миля: ожившие полотна».

Приезда и выхода императрицы пришлось подождать. Фото: Александр ЖМУЛИН

Действо это стало уникальным событием для культурной жизни города. Таким образом еще историю посещений Екатериной Великой Твери не реконструировали.

Меж тем, кто не в курсе, эта императрица сыграла значительную роль в истории нашего города. При ней и по ее указу Тверь восстанавливали после пожара 1763 года, с ее именем связано появление застройки и планировки, которая и сейчас формирует исторический центр областной столицы.

При Екатерине II во второй половине XVIII века был построен и Императорский путевой дворец в Твери (впоследствии, правда, он был перестроен К.И. России в начале XIX века).

Праздник готовили скрупулезно - на средства гранта благотворительного фонда весьма известного олигарха.

Было сшито множество исторических костюмов в авторском ателье дизайнера Марии Рыбаковой. Они полностью (ну или почти) повторяют те, что надеты на героях живописных полотен галантного екатерининского века из постоянной экспозиции Тверской областной картинной галереи

В итоге полотна ожили.

Так, мне первым делом попался на пути губернатор Тверской губернии времен Екатерины II. Предположительно, Яков Сиверс. Правда, исполняющий роль, как говорят сейчас, главы региона актер Тверского театра кукол Александр Царьков заметил, что это сборный образ. Так или иначе расшитые золотом зеленый камзол и красный сюртук на нем сидели отлично. Как и ботинки с пряжками.

актер Тверского театра кукол Александр Царьков в образе губернатора Тверской губернии. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Удобный костюм?

- Да, весьма удобный.

Пока мы ждали Екатерину Великую (а ее приезд несколько откладывался) я пообщался с еще несколькими персонажами галантного века. К примеру мне встретилась блестящая пара - князь Иван Мещерский и княгиня Прасковья Галицына. Как я тут же выяснил, в эти образы органично перевоплотились актеры ТЮЗа Роман Клоков и Надежда Мороз. Впечатлила не только платье, а также высокая прическа княгини. Она пояснила, что это стиль Помпаду.

Меж тем Роман в образе князя подвел меня к портрету того самого Мещерского, выставленного тут же в саду.

Актер ТЮЗа Роман Клоков в образе князя Мещерского рядом с его портретом. Фото: Александр ЖМУЛИН

- А в жизни вы лучше выглядите, - заявил я ему.

- Господин штабс-офицер немножко схуднул на войне, - отреагировала княгиня.

- Такого качественного, настолько точного исторического костюма носить не приходилось, - отметил про свой наряд актер.

- А легко погружаться в образ далекой эпохи?

- Вы знаете, костюмы делают много. Очень облегчают погружение в образ. Да и в таком месте, в этой атмосфере легко чувствовать себя княгиней, - ответила актриса.

Князь с княгиней - Роман с очаровательной коллегой Надеждой Мороз. Фото: Александр ЖМУЛИН

Кстати, образы людей екатерининской эпохи на себя примерили не только актеры. Известный тверской художник Николай Дулько сыграл своего коллегу из XVIII столетия Варзина. Сделал он это весьма убедительно, надо сказать.

Атмосферу екатерининского века старались создать не только актеры в исторических костюмах и один перевоплотившийся художник. Музыкой в духе далекого столетия оглашал окрестности камерный оркестр Тверской академической областной филармонии "Российская камерата".

А в так называемом салоне князя Путятина недалеко от оранжереи звучали клавирные и вокальные композиции в аутентичном исполнении.

Актер ТЮЗа Александр Евдокимов в образе горожанина екатерининских времен. Фото: Александр ЖМУЛИН

Актриса Тверского театра драмы Наталья Бурдина в образе купчихи. Фото: Александр ЖМУЛИН

Несколько подпортили атмосферу постоянные напоминания сотрудников картинной галереи о том, чтобы граждане не ходили по газону. Порой избежать этого было реально трудно. да и тесновато было на дорожках. Людей в саду собралось немало. При том, что на праздник в сад пропустили только ограниченное количество граждан - тех, кто успел зарегистрироваться. К слову, денег за вход не брали...

И вот, наконец, пронеслась весть, что к саду приближается карета с императрицей. Она действительно торжественно въехала в сад со стороны Старого моста в точной копии дорожной кареты рубежа XVIII – XIX веков.

Народ плотно облепил место прибытия у входа из сада во дворец. Вверх взмыли смартфоны и фотоаппараты.

Императрица оказалась весьма очаровательна и мила. Впрочем, этого и следовало ожидать - играла то Ольга Будина. С немного отстраненным лицом она в шикарном платье прошлась в сопровождении свиты и толпы граждан по саду.

По достоинству оценила ожившее монументальное аллегорическое полотно «Торжество Минервы» в исполнении муз с покрытыми чем-то белым лицами. Милостиво допустила к руке наших знакомых князя с княгиней.

Музы, лошади, карета... Фото: Александр ЖМУЛИН

Завершилось действо обращением императрицы к подданным с балкона.

Концовка стилизованной под XVIII век речи была несколько неожиданной, но очень актуальной в наше время.

- Не болейте, - призвала всех Екатерина II.

В ответ раздались крики:

- Виват императрице, виват Екатерине!!!

Уходя из дворцового сада я краем уха услышал, как мужчина спросил своего (по всей видимости) маленького сына:

- Ну что, видел королеву?

- Ага.