Видео свадебного кортежа, участники которого устроили стрельбу в Твери

Кадр из видео. Фото: VK/ Осторожно Тверь (ex - Позор Тверь)/Игорь Шпаковский/скрин

Вчера, 10 сентября, ближе к вечеру жители одного из дворов улицы Левитана в Твери были встревожены звуками выстрелов. Они сообщили об этом в полицию. В итоге выяснилось, что стреляли на радостях участники свадебного кортежа.

Затем ряд машин кортежа проследовал по улицам города, но несколько авто были остановлены сотрудниками правопорядка у ТЦ "Олимп".

В момент проезда по улице Можайского из снял очевидец и выложил видео в популярном паблике "Осторожно Тверь!" в соцсети.

Всего для дачи пояснений и составления протоколов об административных нарушениях было временно задержано около 20 человек. По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области, в одной из остановленных машин кортежа был обнаружен иностранный выхолощенный пистолет.

Его владелец ответит по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». На некоторых других участников свадебного кортежа также составлены протоколы об административных правонарушениях.