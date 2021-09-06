И вновь житель Твери отстоял в суде свой дом от посягательств чиновников, но дело еще не разрешено

Хозяин дома в июне показал журналистам, сколько примерно предписали ему "отрезать" от его жилища чиновники. Фото: Александр ЖМУЛИН

В июне «КП»-Тверь» объявила тревогу, рассказав об одной тверской семье с грудным ребёнком, у которой чиновники из Росреестра вознамерились откусить часть участка и частного дома… Тогда ситуация вроде бы нормализовалась в пользу граждан благодаря вмешательству прессы и Общественной палаты РФ. Однако чиновники всё равно пошли в суд…

Напомним, вкратце, что региональное управление Росреестра предписало супругам и их взрослой дочке с младенцем после 10 лет законного владения снести забор и освободить часть собственного участка перед домом. Да еще и отрезать часть самого дома.

В такую коллизию домовладелец Алексей Логинов, как и вся его семья, попала из-за того, что в ходе проверки Росреестра обнаружилось нарушение. Границы легально приобретённого участка по какой-то неведомой причине не соответствовали данным ведомства. Грубо говоря, превышали их.

Алексей приобрёл участок с домом в Мамулино в 2010 году. Все сделал чисто по закону, через Единый государственный реестр недвижимости. У него и соответствующие документы имеются…

В общем, путаница и нестыковки в планах землепользования вышли не по вине семьи точно.

Участок и дом никому не мешают, на дорогу не вылезают. Фото: Александр ЖМУЛИН

Но госструктура была непреклонна. Однако и Логиновы не сдались. Начались судебные тяжбы.

Мировой суд Твери встал на сторону хозяев участка с домом и отменил предписание о штрафе за невыполнение предписаний Росреестра о сносе. Также суд в целом подтвердил правильность действий семьи.

Но Росреестр продолжал тянуть своё.

В июне, разобраться в ситуации, в Тверь приехал заместитель секретаря Общественной палаты РФ, заслуженный юрист России Владислав Гриб. Он тут же переговорил с представителями областного управления Росреестра, городской администрации и главного управления архитектуры и градостроительной деятельности региона.

Стороны пришли к конструктивному консенсусу в пользу граждан. Решили случайно обнаруженный «излишек» земли закрепить за Логиновыми законным способом.

Но тут…

- Тверское управление Росреестра обжаловало решение мирового суда в Пролетарском суде Твери, - сообщил нам Алексей Логинов.

Оставалось дождаться нового судебного решения.

Тогда Алексей вдруг признался, что ожидает худшего и не верит в позитивный для его семьи исход в этом суде.

Оказалось, зря.

Пролетарский районный суд встал на сторону Логиновых, оставив решение мирового судьи без изменений. Чиновников вновь щёлкнули по носу. Закон суров, но он закон…

- Мы в очередной раз победили Росреестр, - подтвердил радостный Алексей. - Однако история не завершена. 4 октября у нас заканчивается срок, данный Росреестром для выполнения предписания о сносе. Будет ли региональное управление ведомства дальше совершать какие-то действия - неизвестно.

По словам домовладельца, чтобы к его семье вообще не было уже никаких вопросов и ситуация окончательно разрешилась, необходимо до 4 октября провести заседание межведомственной комиссии в областном правительстве при управлении архитектуры и градостроительной деятельности.

Владислав Гриб во время переговоров около участка раздора в июне заметил журналистам, что проблема с неправильным оформлением земельных участков при покупке-продаже довольно распространена в нашей стране.

По словам Алексея Логинова, замсекретаря Общественной палаты РФ держит слово не оставлять эту историю:

- Мне звонили из Общественной палаты и сказали, что Владислав Гриб собирается вновь, в сентябре, приехать в Тверь, чтобы провести переговоры с нашими местными чиновниками и по возможности ускорить заседание комиссии.

Пресс-служба Общественной палаты подтвердила "КП"-Тверь" намерение Владислава Гриба приехать в Тверь в сентябре, а также прислала его комментарий...

ЛЫКО В СТРОКУ

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав ГРИБ:

«У меня есть пожелания, пока не претензии, а именно пожелания, к местным властям, в частности, комитету по архитектуре, и региональному Росреестру. Задача органов власти помогать гражданам. А главная задача права - чтобы права одного человека не нарушали прав другого, и чтобы они соответствовали духу, а не букве закона. То, что твориться в Твери, называется формализм и бюрократизм. Если бы я не выезжал на место лично, не общался с руководителем и заместителем Росреестра, с главой горархитектуры, с жителями, хозяевами, может быть, я бы так резко не говорил, а говорил более осторожно. Но сейчас у меня одна позиция: мы будем внимательно относится в целом к детальности властей Твери, в частности к деятельности Росреестра Тверской области, и просить Общественный совет федерального Росреестра обратить внимание на его работу не только по этому случаю, а в целом. Нашим чиновникам, госслужащим надо понимать, что во главе угла ставятся интересы граждан, и если они не нарушают ничего, то формальное применение права (здесь меня, уверен, может поддержать и прокуратура, и суд), должно для таких чиновников стать окончанием их карьеры. Конкретно в этом случае мы будем сотрудничать с прокуратурой, с Общественным советом Росреестра, с другими компетентными органами. Если надо, я лично окажу правовую поддержку гражданам, но это дело мы доведем до конца, потому что, мягко выражаясь, это перебор».