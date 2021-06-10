Чиновники довели домовладельцев из Твери до суда, а оказалось, всё можно было решить полюбовно

Над домом нависли тучи, но все-таки появилась надежда. Фото: Александр ЖМУЛИН

Неприятная история вот уже больше полутора лет мотает нервы семье, которая живет в собственном доме № 3 на Полевом проезде в Мамулино. Чиновники из регионального управления Росреестра требуют от супругов и их взрослой дочери (у нее в этом году, кстати, родился ребенок) снести забор и освободить часть участка перед домом, а также отрезать и часть самого дома. Угрожают немалыми штрафами.

Вчера в ситуацию непосредственно вмешался замсекретаря Общественной палаты РФ, заслуженный юрист России Владислав Гриб. Он отозвался на обращение семьи в Общественную палату РФ, которая 9-10 июня как раз проводит в Твери форум активных граждан «Сообщество».

Владислав Гриб приехал к попавшей в неприятности семье. На место по просьбе Общественной палаты РФ также прибыли замначальника Управления Росреестра по Тверской области Андрей Тяпкин и представители городской администрации и главного управления архитектуры и градостроительной деятельности региона.

Алексей Логинов, хозяин, показал сколько примерно предписано отрезать от дома. Фото: Александр ЖМУЛИН

Хозяин дома Алексей Логинов (на равных долях с супругой и дочерью) еще до их приезда успел обрисовать ситуацию журналистам. Он приобрел участок с домом в 2010 году. Спокойно жил с семьей, территорию не расширял. Но через десять лет инспекторы областного управления Росреестра заявились с неожиданной проверкой…

- У нас были выявлены нарушения - так называемый самовольный захват земли. Но дело в том, что мы приобретали дом в 2010 году через Единый государственный реестр недвижимости на законных основаниях, получили свидетельства о собственности, технический план по землевладению, - пояснил Алексей. - По плану, который датируется 2005 годом, границы дома и участка находятся именно в тех линиях, в которых мы приобрели, самовольно мы ничего не захватывали.

Мужчина рассказал, что чиновники выписали им предписание об освобождении части участка перед домом (это 6 на 16 метров) и сносе входной группы дома площадью примерно в 17 кв м. Строение, оказывается, тоже заходит за так называемую красную линию.

Алексей не раз пытался попасть на прием к тому же господину Тяпкину, чтобы прояснить вопрос мирно. Но ему всё время отказывали, ссылаясь на коронавирусные ограничения. В итоге дело пошло в суд, невзирая на коронавирусные ограничения. Процесс еще идет.

Владислав Гриб (справа) конструктивно поговорил с хозяином дома (в центре) и чиновниками (слева). Фото: Александр ЖМУЛИН

Прибывший защищать права семьи Владислав Гриб сразу деловито и уверенно «насел» на замначальника областного Росреестра Тяпкина. Чувствовалась хватка юриста.

Чиновник в итоге ответил, что из данной ситуации по закону есть два выхода:

- Оформление земельного участка в собственность либо освобождение предписанной площади.

- Мы и вы, как чиновник, должны прежде всего стоять за права граждан, поэтому нам подходит только первый вариант, - веско отреагировал Гриб.

Замсекретаря Общественной палаты РФ тут же спросил и у представителей города и региона, согласны ли они с этим и готовы ли помочь, чтобы ситуация разрешилась в пользу семьи. Получил положительные ответы. Представитель горадминистрации Дмитрий Сёмочкин так вообще, казалось, будь его воля, семье еще и лишней площади прибавил бы. Но это не точно…

Мы не будем вдаваться в излишние тонкости, но пока ситуация стремительно переменилась в пользу домовладельцев. И без всяких судов.

- Я доволен встречей, увидел перспективу для позитивного для нас разрешения этой нелепой ситуации, - сказал мне Алексей Логинов.

Предписание Росреестра снести дом действует до октября. До этого времени должна быть проведена некая межведомственная комиссия и приняты предварительные решения. Также есть шанс, что на сторону домовладельцев встанет и суд. Владислав Гриб подтвердил это, как юрист.

Он поинтересовался у Тяпкина, почему Росреестр заметил какие-то нарушения лишь через 10 лет после покупки дома.

- У нас на весь регион всего 23 инспектора, людей не хватает, - ответил чиновник.

Владислав Гриб в комментарии журналистам отметил, что проблема с неправильным оформлением земельных участков при покупке-продаже довольно распространена в стране. При этом он выразил надежду, что государство скоро исправит ситуацию в сфере землепользования и частной собственности.

Уже после написания статьи сегодня нам прислало свой официальный комментарий Управление Росеестра по Тверской области. Приводим его полностью:

"Росреестр и его территориальные органы осуществляют функции по государственному земельному надзору в рамках действующего законодательства. Ключевой задачей ведомства является не наложение штрафных санкций за несоблюдение земельного законодательства, а устранение выявленных нарушений. При этом Росреестр открыт для заявителей, а также органов власти всех уровней.

Так, несмотря на то, что с 23.03.2020 в соответствии с п.2.8 Приказа Росреестра от 18.03.2020 № П/0083 «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» личный прием граждан в Управлении Росреестра по Тверской области был прекращен, с указанной даты Управление начало осуществлять консультирование граждан по сети «Интернет» посредством сервиса Skype. Информация об этом была опубликована на сайте Росреестра, официальной странице Управления в социальной сети в «ВКонтакте» (https://vk.com/rosreestr69?w=wall-118739084_1277 ), а также направлена для размещения в региональные СМИ.

Обращения от Логинова А.А. не поступало. В настоящее время, ввиду продолжения ограничительных мер, личный приём граждан в Управлении также ведётся посредством видео-конференц-связи. Графики личного приёма граждан, а также контакты для записи на приём размещены на официальном сайте Росреестра в разделе «Обратная связь - Обращения граждан - Тверская область». Таким образом, у каждого гражданина есть возможность получить необходимую консультацию по интересующему его вопросу.

Не согласившись с постановлениями о назначении административных наказаний, вынесенными специалистами тверского Росреестра, Логинов А.А. обжаловал их в судебном порядке. Решениями Пролетарского районного суда г. Твери от 10.03.2020, данные постановления признаны законными и оставлены в силе. Дальнейшие внеплановые проверки, соответственно, были проведены в рамках исполнения решения суда.

В случае, если уполномоченными органами будет принято решение в пользу Логинова А.А., он получит всю разрешительную документацию и сможет легализовать находящийся незаконно в настоящее время в его пользовании земельный участок площадью более 140 кв.м, сведения об этом будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости и претензий со стороны надзорного органа уже не будет.

Профилактика нарушений земельного законодательства играет немалую роль в деятельности Управления Росреестра по Тверской области в сфере осуществления государственного земельного надзора. В целях информирования жителей Тверской области о существующих видах нарушений региональное Управление Росреестра, кроме регулярного размещения соответствующей информации в СМИ, выпустило «Памятку землепользователя» (https://vk.com/rosreestr69?w=wall-118739084_121), где даны советы лицам, желающим приобрести землю в собственность, позволяющие избежать риска возникновения неприятных ситуаций, как с соседями, так и с законом".

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