Чиновники в Твери вновь хотят откусить часть дома у семьи с маленьким ребёнком

Тот самый дом, который предписывают обрезать. Фото: Александр ЖМУЛИН

В июне «КП»-Тверь» писала об истории, в которую попала одна семья из Твери. По требованию регионального управления Росреестра супругам и их взрослой дочке с младенцем предписывалось снести забор и освободить часть собственного участка перед частным домом, а также отрезать и часть самого дома в пользу государства. В дело вмешались представители Общественной палаты РФ, на сторону семьи встал и арбитражный суд. Казалось бы, всё идет к позитивному решению ситуации. Но…

Для Алексея Логинова и его семьи, которая проживает в частном доме на Полевом проезде в Мамулино, началась вторая часть нервотрёпки. Напомним, хозяин дома Алексей Логинов (в равных долях с супругой и дочерью) в 2010 году приобрёл участок с домом. Спокойно жил с семьёй. Но через десять лет инспекторы областного управления Росреестра явились с проверкой. В итоге были выявлены нарушения - так называемый самовольный захват земли. Якобы границы его участка не соответствуют данным Росреестра.

- Мы приобретали дом через Единый госреестр недвижимости на законных основаниях, получили свидетельства о собственности, технический план по землевладению, - пояснил нам ещё в июне Алексей. - По плану, который датируется 2005 годом, границы дома и участка находятся именно в тех линиях, в которых мы приобрели, самовольно мы ничего не захватывали.

Однако чиновники были с этим не согласны. Росреестр выписал им предписание об освобождении части шестиметрового участка перед домом и сносе входной группы дома площадью примерно 17 кв. м (строение, оказывается, тоже заходит за так называемую красную линию).

Алексей Логинов начал судиться за свое имущество...

В июне за семью Логиновых вступилась Общественная палата РФ в лице её замсекретаря, заслуженного юриста России Владислава Гриба. Он лично прибыл на место - на Полевой проезд в Мамулино. Тогда же по адресу приехали и представители областного управления Росреестра, городской администрации и главного управления архитектуры и градостроительной деятельности региона.

За хозяина дома (в центре) и его семью вступился замсекретаря Общественной палаты России (справа). Фото: Александр ЖМУЛИН

В итоге договорились решить дело мирным и, что немаловажно, законным путём в пользу граждан. Для этого запланировали провести межведомственную комиссию в областном правительстве при управлении архитектуры и градостроительной деятельности. Она ожидается в августе.

- Мы готовили документы для комиссии. Были на связи со специалистом главного управления архитектуры и градостроительной деятельности региона, - рассказал нам Алексей Логинов.

При этом ещё в середине июня мировой суд Твери встал на сторону хозяев участка с домом и отменил предписание о штрафе за невыполнение предписаний Росреестра о сносе. Также суд в целом подтвердил правильность действий семьи.

Однако неожиданно ситуация вновь развернулась на 180 градусов. Об этом «КП»-Тверь» сообщил хозяин дома.

- Тверское управление Росреестра обжаловало решение мирового суда в Пролетарском суде Твери, заседание должно состояться примерно в первой половине августа, - рассказал нам Алексей.

Он всерьёз опасается, что решение этого суда будет не в его пользу.

Алексей рассказал, что мирится с действиями Росреестра не собирается - он вновь обратился в Общественную палату РФ:

- Я звонил в Общественную палату, там обещали не оставить дело, передать информацию Владиславу Грибу, он сейчас в отпуске, но скоро вернётся к работе.

Также Алексей готов, если что, идти в областной суд.

«КП»-Тверь» продолжает следить за развитием этой истории.