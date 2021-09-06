Коронавирус в Твери, последние новости на 6 сентября 2021: Уголовное дело по факту драки футбольных фанатов, убийство уток на пруду в Оленино

Коронавирус в Тверской области пока не отступил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 603 случая заражения (+187 за сутки).

Выздоровело 54 619 пациентов (+15 за сутки).

На карантине - 5431 человек (+172 за сутки).

Умерли 1554 человека (0 за сутки).

Прививку сделали 372 861 человек, за последние сутки – 2512 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 944 случай (+73 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4700 (+15),

Ржев - 3393 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 2795 (+6),

Калининский район - 2703 (+7),

Кимры - 2190 (0),

Торжок - 2052 (+1).

Данные на 5 сентября. Фото: Яндекс.

По факту драки фанатов «Спартака» и «Зенита» в центре Твери возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту «КП»-Тверь» сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области:

- Дознавателем Центрального отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 «Хулиганство».

Санкция статьи, так как в драке участвовала группа лиц, предусматривает лишение свободы сроком на семь лет.

Есть ли задержанные по данным на утро 5 сентября — не сообщается. Ночью в соцсетях появились публикации об 11 задержанных, но в полиции это опровергли, добавив:

- В полицию с заявлением никто не обращался. По нашей информации одному из участников конфликта понадобилась медпомощь.

Напомним, пасмурным днём 4 сентября в центре Твери, сошлись в рукопашной болельщики «Спартака» и «Зенита». Дрались под окнами здания областного Законодательного Собрания, напротив стелы «Город воинской славы». Несколько десятков молодых людей, одетых в спортивную одежду, бились технично и жестоко.

Некий пожилой мужчина в Оленино — райцентре Тверской области, отдыхая возле прудов сначала подкармливал уточек, а затем начал откручивать им головы.

Прохожие остановили его.

Администрация группы «Оленино — наш дом», где размещён пост, сообщила, что все происходило в том месте, которое не фиксирует видеокамера.

Тональность поста и комментарии не оставляют сомнения, что над пожилым человеком готовится расправа.