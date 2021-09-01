Если кто-то из участников драки попадётся, ему светит реальный срок. Фото: скрин с видео

По факту драки фанатов «Спартака» и «Зенита» в центре Твери возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту «КП»-Тверь» сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области:

- Дознавателем Центрального отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 «Хулиганство».

Санкция статьи, так как в драке участвовала группа лиц, предусматривает лишение свободы сроком на семь лет.

Есть ли задержанные по данным на утро 5 сентября — не сообщается. Ночью в соцсетях появились публикации об 11 задержанных, но в полиции это опровергли, добавив:

- В полицию с заявлением никто не обращался. По нашей информации одному из участников конфликта понадобилась медпомощь.

Напомним, пасмурным днём 4 сентября в центре Твери, сошлись в рукопашной болельщики «Спартака» и «Зенита». Дрались под окнами здания областного Законодательного Собрания, напротив стелы «Город воинской славы». Несколько десятков молодых людей, одетых в спортивную одежду, бились технично и жестоко.

Шокированные немногочисленные прохожие шарахались, а некоторые проезжавшие мимо автомобилисты снимали происходящее на видео из окон машин. Снимали «махач» и участники потасовки. Поэтому вскоре видео драки появились в закрытых группах болельщиков и околофутбольных пабликах.

Дрались жестоко, до крови, ногами добивали упавших. Была ли это запланированная «стрелка» или болельщики случайно встретились в городе - непонятно. А может одна из группировок просто «выловила» другую.

Питерцы приехали в Тверь на матч дубля «Зенита» с ФК «Тверь» . Игра в рамках первенства России II дивизиона Футбольной национальной лиги.

На самом матче, по словам очевидцев, всё было мирно. На стадионе «Юность», он в полутора километрах от места драки, никаких конфликтов не было. Встреча закончилась вничью - 2:2.

Отметим, драки болельщиков «Зенита» и «Спартака» на территории Тверской области периодически случаются. Самая крупная из них произошла без одного месяца 10 лет назад. Тогда спартаковцы напали на автобусы с болельщиками «Зенита». Было выслеживание автобусов, были и пострадавшие.