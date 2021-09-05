В Тверской области пожилой мужчина сворачивал уткам шеи на глазах детей

В Оленина мужчина сворачивал уткам шеи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сообщение гласит, что 4 сентября вечером некий пожилой мужчина в Оленино — райцентре Тверской области, отдыхая возле прудов сначала подкармливал уточек, а затем откручивал им головы.

Прохожие остановили его. Автор сообщает, что рядом отдыхали не только взрослые, но и дети.

Автор поста пишет:

- Фамилию мы не знаем хотелось бы установить и наказать его.

Администрация группы «Оленино — наш дом», где размещён пост, сообщила, что все происходило в том месте, которое не фиксирует видеокамера.

Тональность поста и комментарии не оставляют сомнения, что над пожилым человеком готовится расправа. Вот один из комментариев: «Поймать эту гниду и отрубить руки».

Никто из комментаторов не предполагает, что мужчина — в тексте он назван «местный пенсионер», - убивал уток на пропитание, ведь утка — промысловая дичь.