Поборовший рак марафонец из Твери Артём Алискеров покорил 10-километровую дистанцию

После гор дистанция далась спортсмену тяжело, но он не унывает. Фото: vk.com/alliskerov

Об Артёме Алискерове мы писали уже не раз. Два года и семь месяцев спортсмен-марафонец боролся с онкологией - раком крови. И победил болезнь, о чём сообщил 11 августа 2021 года: «Прощай, Веном*, скучать не буду, но и никогда тебя не забуду», - написал тогда Артём в соцсетях.

За историей его болезни и выздоровления следили многие - спортсмен вёл дневники в интернете, чтобы воодушевлять других людей, столкнувшихся с похожей бедой. Сразу после выздоровления Артём принял сложный вызов - отправился покорять Эльбрус!

О своём восхождении он ещё не рассказал. Но обещает сделать это в ближайшее время, сразу как оправится от сложного похода и акклиматизируется.

Усталость, однако, не помешала Артёму заняться любимым делом - поучаствовать в очередном марафоне. Спортсмен пробежал дистанцию в 10 километров в Нижнем Новгороде. Марафон там состоялся 29 августа в честь 800-летия города.

«Вчера пробежал 10 км в Нижнем Новгороде, после гор дистанция далась тяжело, из 60 минут не выбежал, работаем дальше», - сообщил Артём подписчикам.

В очередной раз пожелаем нашему земляку удачи. И, конечно, будем ждать отчёта о восхождении - Артём обещает написать не менее семи постов.

*Веном - фантастический персонаж компании Marvel, существующий в симбиозе с человеком-носителем и обладающий уникальными способностями, но напрочь лишённый моральных принципов.