Валунный "Чёртов мост" в Василёво Тверской области признан объектом культурного наследия

Валунный мост уникален - построен без единого гвоздя и держится за счёт веса камней. Фото: VK/Музей «Василёво»

Знаменитый мост в деревне Василёво под Торжком, являющийся частью архитектурного ансамбля усадьбы Львовых-Цвилёва, признан объектом культурного наследия регионального значения.

Мост в Василёво прославился по всей стране - именно на нём снималась сцена битвы добра со злом в популярном фэнтези Тимура Бекмамбетова "Ночной Дозор". Но ценен мост, конечно, далеко не только этим.

100-метровый арочный валунный мост с гротами построил архитектор Николай Львов в конце XVIII века. Конструкция "Чёртова моста" уникальна - он выполнен "без единого гвоздя": держится только за счёт веса валунов, упирающихся в краеугольный камень. Гроты моста созданы в технике архивольт (внешние стены грота как бы углублены внутрь моста, что дополнительно выделяет арку, венчающую грот). Мост установлен над ручьём, на котором Львов создал живописные запруды, образующие каскад.

Ещё в 70-х годах прошлого века территория усадьбы «Василёво» обрела статус этнографического музея под открытым небом. Что, увы, не уберегло мост от разрушения - в 2018-м году частично обрушилась часть каменной кладки с западной стороны моста.

В 2018-м году частично обрушилась часть каменной кладки с западной стороны моста. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Это было не первое обрушение, валуны падали и в 2010-м. И ещё ранее местные краеведы сокрушались, что мосту грозит разрушение - его укрепили бетоном, чего, по мнению знатоков, делать было нельзя.

Однако мост простоял до настоящего времени, а присвоение нового статуса означает официальную ответственность за его сохранность.

В реестр памятников истории и культуры мост вместе с парком, прудами, белокаменной лестницей и другими элементами усадьбы внесён приказом Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области от 27.04.2021 № 28-нп.