Чтобы попасть в список Юнеско, в Тверской области законсервируют старинные храмы

Церковь в честь святых апостолов Петра и Павла в Переслегино может войти в перечень объектов всемирного культурного наследия. Фото: Тверская и Кашинская епархия

В Тверской области, пожалуй, нет района, где не было б заброшенного полуразрушенного храма… Наша земля богата святынями православного христианства. Немало есть таких, что нуждаются в сохранении и восстановлении. Недавно появилась весть, что такие перспективы появились у трех замечательных храмов в Торжокском и Старицком районах.

Речь идёт о Петропавловской и Александро-Невской церквях в деревне Переслегино, новоторжской земли, и храма Флора и Лавра в Степурино, под Старицей.

Церковь в честь святых Флора и Лавра в Степурино. Фото: Тверская и Кашинская епархия

Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» сообщил, что запускает проект по сохранению этих уникальных святынь тверской глубинки.

Фонд выиграл Президентский грант на реализацию проекта. Это действительно очень актуальное дело. Сохранение этих церквей требуется не только с точки зрения культовых сооружений, но и в виду своей архитектурно-исторической ценности.

Увы, состояние этих объектов культурного и духовного наследия специалисты оценивают как аварийно-руинированное. Непригодным для эксплуатации, говоря по-простому.

«КП»-Тверь» связалась с директором фонда «Белый Ирис» Ольгой Шитовой и выяснила некоторые детали.

- Мы реализовывали здесь проект по реставрации шатра Никольской церкви в селе Гурьево-Воскресенское, всё в том же Степуринском сельском поселении Старицкого района, - рассказала Ольга. - Тогда местный батюшка и обратился к нам с просьбой помочь сохранить храм в Степурино. Решили помочь. Что касается Переслегино, то мы просто узнали, что там храм Петра и Павла находится в очень катастрофичном состоянии. На грани крушения.

Ольга подчеркнула, что Петропавловская церковь в Переслегино - это жемчужина Тверской области:

- Она была возведена по проекту известнейшего в свое время гениального архитектора Николая Львова. Мне известно, что сейчас идет работа, чтобы включить этот храм в список объектов всемирного наследия Юнеско. Тогда церковь может вообще стать драйвером развития той территории, Сукромленского сельского поселения, да и всего района.

Что же конкретно планирует фонд в рамках своего проекта?

- Мы планируем провести и в Переслегино, и в Степурино первоочередные противоаварийные консервационные работы, - пояснила Ольга. - Если конкретно - сделать временные кровли над храмами, чтобы закрыть их от осадков и, соответственно, остановить дальнейшее разрушение. Закрыть все открытые проемы в церквях, которые есть. Окна двери и т. д. При необходимости внутри будут установлены подпорки под арки или своды. В Переслегино будет работать лицензированная реставрационная компания из Москвы, в Степурино - из Твери. Контролировать ход работ будет известный в Твери архитектор, член Союза архитекторов России Валерий Курочкин. Он же и разрабатывал проекты консервации.

Ольга Шитова рассказала, что фонд наладил хорошие отношения с Тверской митрополией:

- От митрополита Амвросия получено благословение на исполнение нашего проекта, также Тверская митрополия оказывает нам информационную поддержку. Кроме того, нашим фондом достигнуто соглашение о взаимодействие с местными муниципальными администрациями.

Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ при Тверской и Кашинской епархии протоиерей Александр (Душенков) подтвердил нам, что с фондом «Белый Ирис» выстроены хорошие отношения.

Церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского в Переслегино. Фото: Тверская и Кашинская епархия

Добавим, что в ближайшее время все желающие помочь приглашаются на предваряющие начало работ по консервации субботники.

- 14 августа субботник пройдет на территории храма в Степурино, а 21 августа - в Переслегино, - уточнила Ольга Шитова.

СПРАВКА КП

Церковь в честь святых апостолов Петра и Павла в Переслегино (Торжокский район) была возведена вместо обветшавшей деревянной святыни в конце 1790-х годов по проекту выдающегося русского архитектора-паладианца Николая Львова. 25 июля 1802 года освящена.

Все входы в храм были украшены шестиколонными портиками дорического ордена. Центральная, подкупольная часть церкви, представляет собой куб с одной полуциркульной апсидой - примыкающим к основному объёму пониженному выступу здания. Боковые стены её украшают эффектно расставленные попарно сближенные колонны ионического ордена.

Наибольшее впечатление производит двойной купол, в нём, через вытянутые вертикально проёмы с полуциркульным завершением на внутреннем своде просматриваются прекрасно исполненные на верхнем своде живописные изображения 12 Святых апостолов. Свод нижнего купола декорирован под кессоны - типично львовский приём, использовавшийся им многократно.

Церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского в Переслегино (Торжокский район) построена в 1868 году.

Она каменная, теплая, престол один - святого благоверного князя Александра Невского.

Небольшая храмовая композиция в стиле эклектики с алтарной апсидой, трапезной и ярусной столпообразной колокольней, выполнена из красного кирпича.

Главный вход в церковь венчают две небольшие звонницы. Считается, что автором проекта и данного храма является выдающийся русский зодчий Николай Львов.

Церковь в честь святых Флора и Лавра в Степурино (Старицкий район) была сначала деревянной. Её построили в 1551-1554 годах.

В сентябре 1808 года местный помещик Иван Ильинский подал прошение на имя архиепископа Тверского и Кашинского Амвросия о разрешение разобрать старую церковь и построить новую каменную. Её возведение началось только в 1829 году. Завершенно после приостановки работ (из-за смерти Ивана Ильинского) только к 1835 году.

Это кирпичная, оштукатуренная, выстроена в стиле классицизма церковь больших размеров. С востока примыкает полуциркульная апсида, с запада трапезная, перекрытая крестовыми сводами. Увенчивает храм Флора и Лавра монументальный купол, теперь поросший деревьями и требующий срочной реставрации.

Рядом с церковью отдельно стоящая каменная колокольня, построенная в стиле барокко. В советский период, как и многие российские церкви, храм был заброшен и частично разрушен в военное время.