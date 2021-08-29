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Общество29 августа 2021 9:00

В Твери водитель вытолкал из автобуса пассажира за неоплаченный проезд

Видео появилось в соцсети
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Водитель выгнал пассажира из салона автобуса Фото: vk.com/lfytver/Яна Сергеева

Водитель выгнал пассажира из салона автобуса Фото: vk.com/lfytver/Яна Сергеева

Очередной инцидент произошел в автобусе "Транспорта Верхневолжья" 25 августа.

В группе "Ищу Тебя Тверь" появилось видео, как водитель выталкивает из салона автобуса какого-то нарушителя.

По словам очевидцев, молодой человек собирался оплатить проезд и переводил деньги на телефон, но водитель не стал ждать оплаты.

По другой версии произошедшего парень только сделал вид, что оплатил проезд по "QR" коду, но предъявить факт оплаты отказался и нагрубил водителю.

По видео, правда, непонятно, что нарушил пассажир, но были случаи, что неадекватные пассажиры устраивали драки, били окна, нападали на водителей.

По тому же видео не непонятно, Тверь ли это, так как подобные автобусы ходят сейчас в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах Тверской области. А водители автобусов "Транспорта Верхневолжья" не занимаются контролем за оплатой проезда пассажирами. Это не входит в их обязанности.

По данному инциденту компания-перевозчик проводит проверку.

Пассажира выгнали из автобуса в Твери
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