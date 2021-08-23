Коронавирус в Твери, последние новости на 23 августа 2021: оживший персонаж фэнтези, Верхневолжье на археологической карте России

Жизнь продолжается, но коронавирус не отступает. Фото Артём КИЛЬКИН, Вася ЦВЕТКОВ.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 829 случаев заражения (+214 за сутки).

Выздоровели 50 623 пациента (+204 за сутки).

На карантине - 6708 человек (+9 за сутки).

Умерли 1498 человек (+1 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 998 случаев (+75 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4501 (+9),

Ржев - 3178 (+23),

Вышневолоцкий городской округ - 2684 (+3),

Калининский район - 2555 (+8),

Кимры - 2106 (0),

Торжок - 1999 (+5).

Данные на 22 августа. Фото: Яндекс.

Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 356 955 человек, за последние сутки – 675 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 961 481, в том числе за последние сутки их проведено 2485.

Данные оперштаба на 22 августа.

Тверичанин Василий Цветков воплотил в жизни фэнтезийный персонаж из расы дварфов (да-да, вымышленные миры разрослись до собственных рас) — тёмный гном. Вселенная этих мрачных дварфов: Warhammer Fantasy Battles — тёмное фэнтези из настольных игр.

Воплотил он с помощью удивительно детализованного костюма тёмного гнома. В ближайшие дни он представит костюм на суд ценителей.

Институт археологии Российской академии наук открыл доступ к геоинформационной системе «Археологические памятники России» – электронной карте, которая содержит данные о более чем 42 500 объектов. На этой карте, естественно, представлена и Тверская область.

На карте Верхневолжья отмечены 1075 важных для археологии и истории объектов. Это и поселения, и курганы, и селища...